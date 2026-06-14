Fünf SRF-Podcasts analysieren die tiefgreifende politische Dimension der Fussball-WM. Sie beleuchten den Aufstieg von FIFA-Präsident Gianni Infantino, den Einfluss von Donald Trump auf das Turnier 2026 und die strategische Teilnahme Irans. Eine WM ist längst mehr als Sport - sie ist ein全球化es Machtspiel.

Die Fussball-WM ist längst kein reines Sportturnier mehr, sondern eine Bühne, ein Machtinstrument und ein politisches Statement zugleich. Das zeigt sich deutlich im Zusammenspiel zwischen Gianni Infantino , dem Präsidenten des Weltfussballverbandes FIFA , und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump .

Wer den Fussball kontrolliert, hat Einfluss weit über das Spielfeld hinaus. Fünf Podcasts des Schweizer Radio und Fernsehens SRF beleuchten die Geschichten hinter dem Spiel und die tiefere Bedeutung des Turniers. Der vierteilige Podcast "König Gianni - Die Infantino-Story" aus der Reihe "News Plus Hintergründe" zeichnet den Aufstieg des Einwandererkinds aus dem Wallis zum mächtigsten Mann des Weltfussballs nach.

Die Serie führt nach Brig, wo Infantino bei seiner Geburt beinahe ums Leben kam, und ins Oval Office zu Donald Trump, wo Infantino den Fussball gezielt mit Politik und globalen Machtinteressen verknüpft. Dieser Podcast ist für alle, die wissen wollen, wer hinter den Kulissen der weltgrößten Fussballbühne die Fäden zieht. Die Fussball-WM 2026 wird von den USA, Kanada und Mexiko gemeinsam ausgerichtet. Politisch bestimmt aber vor allem einer die Spielregeln: US-Präsident Donald Trump.

Eine Reportage von "International" aus den USA und Kanada untersucht, wie Trumps Einwanderungspolitik das Turnier prägt. Wer bei einer WM nicht nur auf den Spielplan, sondern auch auf die Weltpolitik schaut, sollte diesen Podcast hören. In "Echo der Zeit" wird zudem die Frage behandelt, wie das Bild des freundlichen WM-Gastlandes USA zur restriktiven Einwanderungspolitik passt. So konsequent hat noch kein US-Präsident die Inszenierung des Sports auf die Spitze getrieben.

Dieser Podcast richtet sich an alle, die bei einer WM mehr sehen als nur 22 Spieler auf dem Platz. Wenn die besten Fussballmannschaften in den USA, Mexiko und Kanada um den WM-Titel kämpfen, steht die Weltpolitik mit auf dem Platz. Wird Trump das Turnier zu eigenen Zwecken missbrauchen? Marcel Reif und Claudia Brühwiler sprechen in "Sternstunde Philosophie" über das Wechselspiel von Sport und Politik - und die Wahrheit auf dem Platz.

Für alle, die wissen wollen, warum die Fussball-WM längst auch ein politisches Machtspiel ist, ist dieser Podcast ein Muss. Trotz anhaltender Spannungen und kriegerischer Konflikte wird die iranische Fussballnationalmannschaft an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen. Das iranische Regime nutzt die WM für PR-Zwecke, obwohl die Nationalmannschaft im Land selbst nicht unumstritten ist. Was verspricht sich das Regime von der Teilnahme?

Der Podcast "News Plus" hat sich dieser Frage gewidmet. Alle, die sich fragen, was ein Land wie Iran von einer Fussball-WM erwartet - wenn der Gastgeber zugleich ein politischer Gegner ist - finden hier Antworten. Zusätzlich zu diesen five thematisch tiefgehenden Podcasts bietet SRF weitere Empfehlungen im Bereich True Crime, Alltagspsychologie, Gesellschaftsthemen oder einfach gute Unterhaltung - perfekt für alle, die Podcasts lieben.

Die Berichterstattung zeigt eindrücklich, dass die Fussball-WM heute weit mehr ist als ein sportlicher Wettbewerb; sie ist ein globales Ereignis, das Politik, Macht und Diplomatie miteinander verknüpft





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