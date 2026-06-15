Während der Fussball-WM in Nordamerika gibt es mehrere Nebenschauplätze: Uruguay kämpft mit Flugverspätungen, Manuel Neuer erreicht eine Rekordmarke, und FIFA-Präsident Infantino gedenkt der Opfer einer Brandkatastrophe. Zudem gibt es Klarheit regarding des ausgeschlossenen somalischen Schiedsrichters und einen Diebstahl bei England.

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird, ist in vollem Gange. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt hatte die uruguayische Nationalmannschaft mit Reisekomplikationen zu kämpfen.

Der Mannschaftsflug von Cancún nach Miami, einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien, war aufgrund eines Abfertigungsfehlers verzögert worden. Die FIFA bestätigte den Vorfall und erklärte, dass die Fluggesellschaft sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt habe und der Weltverband während der gesamten Verzögerung in engem Kontakt mit der Mannschaft gestanden sei. Uruguays Trainer Marcelo Bielsa betonte daraufhin, dass die Verspätung die Vorbereitung nicht beeinträchtigt habe.

Interessanterweise ist dies nicht das erste Mal, dass Uruguay auf Reiseprobleme während einer WM stösst; der Verband teilte einen alten Beitrag von Diego Forlán aus dem Jahr 2010, in dem dieser eine einstündige Verspätung während der WM in Südafrika beklagt hatte. Unterdessen erlebte Manuel Neuer ein besonderes Comeback. Der 40-jährige Torwart absolvierte beim 7:1-Sieg Deutschlands gegen Curaçao sein zwanzigstes WM-Spiel und zog damit mit dem französischen Rekordtorwart Hugo Lloris gleich, der seine Karriere in der Nationalmannschaft mittlerweile beendet hat.

Nach dem Spiel äusserte sich Neuer überwältigt und betonte die besondere Bedeutung, nach langer Verletzungspause wieder im WM-Kader zu stehen. Er genoss die Ehrenrunde vor den deutschen Fans und hob die Wichtigkeit eines guten Turnierstarts hervor. In einer emotionalen Geste erinnerte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach dem Spiel der Schweiz gegen Katar an die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana.

Infantino traf sich mit Stéphane Bise, dem Präsidenten des vom Unglück betroffenen FC Lutry, bei dem sieben Spieler im Januar bei einem Feuer in einer Bar ums Leben gekommen waren. Infantino betonte auf Instagram, dass es trotz der Freude über die WM wichtig sei, der Opfer zu gedenken. Insgesamt starben bei dem Brand 41 Menschen, 115 wurden verletzt.

Der FIFA-Chef, der selbst aus der Region Wallis stammt, sprach den Familien und Angehörigen sein Mitgefühl aus und hob hervor, dass der Fussball Werte wie Menschlichkeit vermittle. Parallel dazu gibt es regarding des somalischen Schiedsrichters Omar Artan neue Entwicklungen. Der 34-Jährige war trotz gültigen Visums von den US-Behörden abgewiesen worden, offenbar wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation. Obwohl er nicht an der WM teilnehmen kann, soll er nach Informationen der BBC seine volle Vergütung als WM-Schiedsrichter erhalten.

Die UEFA hatte bereits auf die Absage reagiert und Artan für den Supercup im August angesetzt. In einem weiteren Vorfall wurde der englischen Nationalmannschaft in den USA gestohlene Trainingsausrüstung zurückgegeben. Torwart Dean Henderson bestätigte, dass insbesondere seine Fussballschuhe zurückgekehrt seien, sodass das Team die Vorbereitung fortsetzen konnte. Diese Vorfälle zeigen, dass neben dem sportlichen Geschehen auch administrative und logistische Herausforderungen eine Rolle während der WM spielen





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