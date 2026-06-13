Fussball-WM 2023: Infantino macht sich über Italien lustig

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2023 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie hier. Der Fifa-Chef Gianni Infantino hat sich in einem Fernsehinterview über Italien lustig gemacht.

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2023 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA , Mexiko und Kanada statt. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie hier.

Der Fifa-Chef Gianni Infantino hat sich in einem Fernsehinterview über Italien lustig gemacht. Weltmeister-Trainer Didier Deschamps hat die zunehmende Belastung im Spitzenfussball angeprangert und vor ernsthaften gesundheitlichen Folgen gewarnt. Der 57-jährige Deschamps steht seit 2012 an der Seitenlinie der Franzosen und führte Les Bleus 2018 zum WM-Titel in Russland und 2022 in Katar in den Final. Frankreich startet am Dienstag gegen Senegal ins Turnier.

Weitere Vorrundengegner sind der Irak und Norwegen. Das Englische Nationalteam ist kurz vor der Ankunft in ihrem WM-Quartier in Kansas City Opfer eines Diebstahls geworden. Gemäss dem britischen Rundfunksender wurden Fahrzeuge aufgebrochen, die die Ausrüstung zum Trainingsgelände transportierten. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist noch unklar.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und steht mit dem englischen Verband in Kontakt. Die Schweizer Nationalmannschaft startet am Samstagabend (21 Uhr Schweizer Zeit) ins Turnier. Bevor es gegen Katar richtig losgeht, stellten sich Trainer Murat Yakin und Captain Granit Xhaka am Freitag noch einmal vor die Medien. Dem Co-Gastgeber USA ist zum WM-Auftakt gegen Paraguay ein überzeugender 4:1-Auftaktsieg gelungen.

Ein Eigentor von Damián Bobadilla (8. Minute) brachte das US-Team schon früh in Führung. Falorin Balogun baute den Vorsprung aus (31. ) und traf unmittelbar vor der Pause herrlich zum 3:0.

Die Fifa hat ihre Angaben zur offiziellen Zuschauerzahl trotz zahlreicher freier Plätze beim zweiten Spiel der laufenden WM zwischen Südkorea und Tschechien verteidigt. So hatte der Fussball-Weltverband am Donnerstag (Ortszeit) insgesamt 44'985 Besucher des Stadions im mexikanischen Zapopan gezählt.

Im Interview des brasilianischen Senders CazéTV machte sich Infantino über das erneute Scheitern der italienischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation lustig, als er über eine mögliche Aufstockung der WM auf 64 Teams grinsend sagte: Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams - oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams





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