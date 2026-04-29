Fusion gescheitert: Pernod Ricard und Brown-Forman trennen sich

Die Verhandlungen zwischen Pernod Ricard und Brown-Forman über eine mögliche Fusion sind gescheitert. Nun rückt ein Zusammenschluss von Brown-Forman mit Sazerac in den Fokus, da Brown-Forman mit sinkender Nachfrage in den USA kämpft.

Die Gespräche zwischen Pernod Ricard und Brown-Forman über eine mögliche Fusion sind gescheitert. Beide Unternehmen konnten sich nicht auf die Details einer Einigung einigen, wie Pernod Ricard in der vergangenen Nacht bekannt gab.

Dieser Abbruch der Verhandlungen wirft nun ein neues Licht auf eine alternative Option: eine mögliche Fusion von Brown-Forman mit Sazerac, dem Hersteller von Southern Comfort. Die Entscheidung kommt zu einer Zeit, in der Brown-Forman, bekannt für Marken wie Jack Daniel’s, Fords Gin und Herradura Tequila, in den Vereinigten Staaten mit einer rückläufigen Nachfrage nach Premium-Spirituosen zu kämpfen hat. Die Aktien von Brown-Forman reagierten prompt mit einem Kursverlust von über 4% im nachbörslichen Handel.

Die Hintergründe für das Scheitern der Verhandlungen sind komplex. Beide Unternehmen stehen seit einiger Zeit unter Druck, ihre Marktposition zu stärken, da die gesamte Spirituosenbranche mit Herausforderungen konfrontiert ist. Ein verändertes Konsumverhalten, das durch einen sinkenden Alkoholkonsum und eine Verlagerung hin zu günstigeren Marken gekennzeichnet ist, zwingt die Hersteller zu neuen Strategien. Sowohl Pernod Ricard als auch Brown-Forman sind bestrebt, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen.

Ein entscheidender Faktor bei den Verhandlungen war vermutlich die Bewertung der Unternehmen. Pernod Ricard, mit einem höheren Börsenwert, hätte möglicherweise eine dominierende Rolle in einer fusionierten Einheit eingenommen, was für Brown-Forman möglicherweise nicht akzeptabel war.

Darüber hinaus spielen die Eigentumsverhältnisse eine wichtige Rolle. Bei Pernod Ricard halten die Nachkommen der Gründer 15% der Anteile, während die Familie Brown bei Brown-Forman eine noch stärkere Kontrolle ausübt, indem sie rund 70% der stimmberechtigten A-Aktien besitzt, obwohl ihr Gesamtanteil am Aktienkapital nur etwa ein Viertel beträgt. Diese familiäre Kontrolle könnte die Bereitschaft zu einer Fusion mit einem externen Partner beeinflusst haben. Die mögliche Fusion mit Sazerac stellt für Brown-Forman eine interessante Alternative dar.

Sazerac, bekannt für Southern Comfort, ist ebenfalls ein bedeutender Akteur in der Spirituosenbranche und könnte Brown-Forman helfen, seine Position in den USA zu festigen und neue Märkte zu erschließen. Eine solche Fusion könnte auch Synergien in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Marketing schaffen. Pernod Ricard, als einer der größten Spirituosenhersteller Europas mit Marken wie Absolut Wodka, Havana Club Rum und Jameson Whiskey, wird sich nun auf andere Strategien konzentrieren müssen, um sein Wachstum zu sichern.

Dazu könnten Akquisitionen kleinerer Marken, die Entwicklung neuer Produkte oder die Expansion in aufstrebende Märkte gehören. Die Situation verdeutlicht die zunehmende Konsolidierung in der Spirituosenbranche, in der Unternehmen bestrebt sind, ihre Größe und Marktmacht zu erhöhen, um den Herausforderungen des sich verändernden Marktes zu begegnen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Brown-Forman tatsächlich mit Sazerac zusammengehen wird und welche Auswirkungen diese Entscheidung auf die gesamte Branche haben wird.

Die Entwicklung der Aktienkurse beider Unternehmen wird dabei genau beobachtet werden, da sie ein Indikator für die Erwartungen der Investoren sind. Die Unsicherheit über die Zukunft der Spirituosenbranche bleibt bestehen, und die Unternehmen müssen sich weiterhin an die sich ändernden Bedingungen anpassen, um erfolgreich zu sein





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