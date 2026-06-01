Der 29-jährige Zürcher Bäckerspringer Furkan Altintas läuft seit über 50 Tagen zu Fuß von Zürich nach Istanbul. Er genießt das Unterwegssein selbst und dokumentiert seine Reise auf Tiktok.

Furkan Altintas läuft von Zürich nach Istanbul - eine Reise durch die Landschaften Europa s. Der 29-jährige Zürcher Bäckerspringer hat sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen und hat seit über 50 Tagen zu Fuß von Zürich nach Istanbul zu laufen.

Mit einem sieben Kilo schweren Rucksack auf dem Rücken legt er durchschnittlich 40 bis 50 Kilometer pro Tag zurück, manchmal sogar 60. Furkan Altintas ist nicht nur auf das Ziel fixiert, sondern genießt das Unterwegssein selbst. Er sieht jeden Tag etwas Neues, lernt neue Leute kennen und hat wirklich viel Spaß. Selbst Regen, Schmerzen oder anstrengende Etappen ändern daran nichts.

Furkan Altintas' Reise ist eine sportliche Extremleistung und gleichzeitig eine Reise in ein unbekanntes Land, ganz ohne Plan. Er dokumentiert seine Reise auf Tiktok, um andere anzuspornen und zu ermutigen, den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen. Furkan Altintas ist überzeugt, dass man auch mal etwas machen sollte, das für andere verrückt klingt. Er glaubt, dass wenn man alt ist, man eher die Dinge bereut, die man nicht gemacht hat.

Furkan Altintas' Reise ist eine Herausforderung für sich selbst und gleichzeitig eine Chance, neue Menschen und Landschaften kennenzulernen. Er hat bereits über 1300 Höhenmeter allein in den Bergen Österreichs überwunden und ist jetzt auf dem Weg nach Istanbul, wo seine Grossmutter und weitere Verwandte auf ihn warten. Furkan Altintas freut sich darauf, sein Ziel erreicht zu haben und seine Familie wiederzusehen.

Doch viel wichtiger als das Ziel scheint ihm das, was dazwischen liegt - die Menschen, die Landschaften, die langen Tage auf den Beinen und die Erkenntnis, dass oft mehr möglich ist, als man denkt





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