Funk am See feiert Jubiläum in reduzierter Form: Ein Rückblick auf 30 Jahre Musik und Herausforderungen

Das Funk am See Festival in Luzern feiert sein 30-jähriges Jubiläum, jedoch in kleinerem Rahmen. Nach finanziellen Schwierigkeiten und Herausforderungen, darunter verregnete Ausgaben und fehlende Helfer, kehrt das Festival mit einem neuen Konzept zurück. Das reduzierte Festival bietet weiterhin Konzerte am See und eine Silent Disco, mit einem Fokus auf moderne, alternative Musik und der Förderung junger Talente. Eine neue Partnerschaft mit dem Jugendkulturhaus Treibhaus soll das Rahmenprogramm bereichern.

Seit drei Jahrzehnten feiert das Funk am See Festival auf der Lidowiese Jubiläum , nun in reduzierter Form. Die diesjährige Ausgabe markiert ein besonderes Jubiläum für das Festival , das bereits 30 Jahre auf dem Buckel hat. Seit 1996 findet das grösste Gratis-Open-Air Luzern s alle zwei Jahre statt.

Trotz finanzieller Herausforderungen, die durch zwei verregnete Ausgaben und sinkende Einnahmen aus Essen und Getränken entstanden sind, sowie der Tatsache, dass das Festival 2025 durch Crowdfunding gerettet werden musste, kehrt es nun zurück. Die Organisatoren haben sich entschieden, das Festival in kleinerem Rahmen auszurichten und dabei frische Gesichter in das Organisationsteam zu integrieren. Die erste Hälfte des Line-ups wurde bereits veröffentlicht, darunter Künstler wie Pilar Vega, bekannt für ihre Mischung aus R&B, Soul und Pop, und die Indie-Pop-Band. Das Festival blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück, in der es bereits mehrfach vor dem Aus stand. So gab es im Jahr 2016 einen Fast-Abbruch aufgrund eines enttäuschenden ersten Festivaltages und im Jahr 2024 fehlten Helfer, was fast zur Absage führte. Die finanzielle Situation des Festivals war stets angespannt, da es als Gratis-Festival keine sichere Einnahmequelle hat. Dies ist ein unsicheres Modell im ohnehin schon risikoreichen Festivalgeschäft. Obwohl Eintrittsgelder keine Option sind, um den Grundsatz des Festivals zu wahren, allen einen Besuch zu ermöglichen, wurde das Konzept für die kommende Ausgabe angepasst.\Die Reduzierung des Festivals ist ein zentraler Aspekt der Neuausrichtung. Eine der beiden Bühnen fällt weg, und es wird insgesamt weniger Konzerte geben. Das Budget wird durch Spenden, Sponsorings und Stiftungen im tiefen sechsstelligen Bereich gehalten. Trotz der kleineren Form wird das Funk am See weiterhin Konzerte am See und eine Silent Disco anbieten. Das Line-up wird voraussichtlich weniger international sein als in der Vergangenheit, wobei noch einige weitere Acts im Mai bekannt gegeben werden. Hinter den Kulissen gab es ebenfalls Veränderungen. Ursprünglich wurde das Festival ins Leben gerufen, um Werbung für den Jugendsender Radio 3fach zu machen. Obwohl 3fach weiterhin Medienpartner bleibt und das Festival überträgt, hat sich die Organisation neu aufgestellt. Viele der neuen Mitglieder kennen das Festival bisher nur als Besucher, was frische Perspektiven und neue Ideen in das Organisationsteam bringt. Das Festival arbeitet weiterhin daran, ein offenes und zugängliches Erlebnis für alle zu bieten, insbesondere für Jugendliche, wobei der Fokus auf moderner, alternativer Musik liegt. Die Partnerschaft mit dem Jugendkulturhaus Treibhaus bietet neue Möglichkeiten für das Rahmenprogramm und die Förderung junger Veranstalter.\Die neue Partnerschaft mit dem Jugendkulturhaus Treibhaus ist ein weiterer wichtiger Aspekt der kommenden Ausgabe. Der Festivalfreitag wird gemeinsam mit dem Treibhaus präsentiert, um junge Veranstalterinnen und Veranstalter zu fördern. Neben den Konzerten sind auch Inputs vom Treibhaus im Rahmenprogramm geplant. Das Funk am See Festival möchte trotz kleinerem Budget seinen Grundsätzen treu bleiben: offen für alle, insbesondere Jugendliche, und mit einem Fokus auf moderne, alternative Musik. Die Entscheidung, das Festival in kleinerem Rahmen auszurichten, ermöglicht es den Organisatoren, weiterhin qualitativ hochwertige Musik und ein attraktives Programm anzubieten, ohne die finanzielle Stabilität zu gefährden. Dies zeigt das Engagement des Festivals für die musikalische Vielfalt und die Förderung junger Talente. Weitere Festivals in der Region stehen ebenfalls in den Startlöchern. Das Glücklich-Festival ist zurück und findet erstmals auf der Luzerner Allmend statt, mit Tom Gregory als Headliner. Zudem gibt Luzern Live das Programm bekannt und plant die Neugestaltung des Europaplatzes samt Bühne. Auch das Heitere Open Air hat sein Line-up bekannt gegeben, mit vielen Schweizer Musikperlen wie Veronica Fusaro, Sens Unik, Bligg und Amaya Gloor





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