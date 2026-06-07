Fünf Verletzte nach Frontalkollision auf dem Wannertalweg bei Bäriswil - drei Patienten per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Ein PKW kollidierte am Samstagabend frontal mit einem Gegenverkehrsfahrzeug auf dem Wannertalweg zwischen Bäriswil und Hueb. Fünf Personen wurden verletzt, drei von ihnen mit dem Rettungshubschrauber in ein Traumazentrum geflogen. Die genauen Ursachen des Unfalls werden derzeit von der Kantonspolizei Bern untersucht.

Bei einer schweren Frontalkollision am Samstagabend im Kanton Bern wurden fünf Personen verletzt, drei von ihnen erforderten eine luftgestützte Evakuierung zum nächsten Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 18.50 Uhr auf dem Wannertalweg, einer kurvenreichen Landstraße zwischen den Dörfern Bäriswil und Hueb.

Nach Angaben der Kantonspolizei Bern fuhr ein PKW mit zwei Insassen plötzlich unvermittelt frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, in dem drei Personen Platz nahmen. Die genauen Umstände, die zu diesem Zusammenstoß führten, sind derzeit noch Gegenstand intensiver Ermittlungen. Die nachträgliche Analyse von Spurensicherung, Zeugenbefragungen und Fahrzeugdaten soll Aufschluss darüber geben, ob technische Defekte, menschliches Versagen oder äußere Einflüsse wie schlechte Sichtverhältnisse den Unfall ausgelöst haben.

Die Behörden betonen, dass bislang keine Alkohol- oder Drogenwerte bei den Fahrern festgestellt wurden, aber die Auswertung der Bordcomputer und eventuelle Telefonate zum Unfallzeitpunkt noch ausstehen. Durch den heftigen Aufprall überschlug sich das entgegenkommende Auto und kam zum Stillstand, während das andere Fahrzeug leichte Schäden am Frontbereich erlitt. Beide Fahrer konnten mit Unterstützung von Rettungskräften aus den Fahrzeugen befreit werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden die beiden Fahrer sofort in Ambulanzfahrzeugen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Die drei Passagiere des überschlagenen Wagens erlitten komplexe Traumata, die eine schnelle, spezialisierte Versorgung erforderten; deshalb wurden sie per Hubschrauber der Rettungsflugwacht (Rega) in ein überregionales Traumazentrum geflogen. Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt klar, jedoch machten sich einige Anwohner über die stark eingeschränkte Verkehrsführung im Gebiet beklagt, da die Straße für rund zwei Stunden komplett gesperrt war. Während dieser Zeit wurde ein umliegendes Umleitungsgerüst eingerichtet, um den Durchgang von Pendlern und Rettungsfahrzeugen zu gewährleisten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und prüft sämtliche Faktoren, darunter die Verkehrssicherheit der Straße, mögliche Baustellen in der Nähe sowie das Vorhandensein von Fahrspurmarkierungen. Sichtbare Spuren deuten darauf hin, dass ein plötzliches Bremsen oder ein Ausweichmanöver zu einer Fehlinterpretation der Gegenverkehrssituation geführt haben könnte. Zusätzlich wird geprüft, ob technische Probleme wie ein Defekt der Bremsanlage oder ein elektronisches Stabilitätskontrollsystem (ESC) den Fahrer in seiner Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt haben.

Die Kantonspolizei ruft Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt am Wannertalweg unterwegs waren, auf, sich zu melden, um das Bild zu vervollständigen. In den kommenden Tagen wird ein Abschlussbericht erwartet, der Aufschluss darüber geben soll, welche präventiven Maßnahmen ergriffen werden können, um ähnliche Unfälle in diesem Streckenabschnitt künftig zu verhindern. Die lokalen Behörden planen bereits, die Beschilderung zu verbessern und mögliche Gefahrenstellen zu markieren, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen





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