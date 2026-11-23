In einer Wohnung in Kehl wurden fünf Tote gefunden, darunter drei Kinder. Die Polizei ermitteltCurrently, ob ein technischer Defekt oder eine Straftat vorliegt.

Fünf Menschen sind tot in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stadt Kehl im Südwesten von Baden-Württemberg aufgefunden worden. Die Polizei Baden-Württemberg teilt mit ersten Erkenntnissen mit, dass es sich bei den Verstorbenen um einen Vater, drei seiner Kinder sowie eine Angehörige handelt. Diese tragische Entdeckung wurde am Morgen nach einem Notruf von Nachbarn oder Bewohnern des Hauses gemacht, die sich wegen des fehlenden Ansprechens Sorgen machten.

Ermittlungen zu Ursache und Unfallhergang

Die zuständigen Beamten des Kriminaldauerdienstes und die Rettungskräfte stehen currently vor einer komplexen Situation, da die genaue Ursache für die Todesfälle noch nicht geklärt ist. Derzeit wird intensiv ermittelt, ob ein technischer Defekt in der Wohnung die Ursache war oder ob einer Straftat zu Grunde liegt. Die Behörden schließen keine Möglichkeit aus und prüfen beide Szenarien parallel, um die Wahrheit hinter diesem Vorfall schnellstmöglich aufzuklären.

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Die ersten Einsatzkräfte trafen am Ort des Geschehens ein und stellten fest, dass die Wohnung aufgrund einer möglichen Gasbelastung nicht betreten werden konnte. Aus diesem grundlegenden Sicherheitsrisiko riefen die ersten Helfer unverzüglich die Feuerwehr hinzu, um die Situation zu bewerten und ggf. zu belüften oder sicher zu stellen. Dieses Vorgehen war notwendig, um weitere Verletzungen oder Gefahren für die Rettungskräfte zu vermeiden.

Verletzte Beamte und Zeugen im Spital

Beim Versuch, die Wohnung zu erreichen oder den Zustand zu überprüfen, wurden ein Polizeibeamter und eine Zeugin durch das austretende Gas leicht verletzt. Beide Personen wurden sofort von einem Rettungswagen zum Spital gebracht und dort ärztlich versorgt. Zum Glück scheinen ihre Verletzungen nicht lebensbedrohlich zu sein, dennoch unterstreicht dies die Gefahr, die von dem Gas in der Wohnung ausging und die professionelle Behandlung erforderte.

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Die genaue Art des Gases oder die Quelle des Ausstoßes ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen. Die Feuerwehr bleibt im Hintergrund bereit, falls notwendige Maßnahmen zur Gasentsorgung oder zur Sicherung der Wohnung erforderlich werden. Die Situation in der betroffenen Wohnung bleibt daher für die Öffentlichkeit und auch für die Einsatzkräfte weiterhin angespannt, bis eine klare Diagnose vorliegt.

Hintergrund: Vermisst gemeldete Kinder

Der Vorfall erhielt Dringlichkeit, als die Kinder der Familie am Morgen des Tages nicht wie üblich zum Unterricht erschienen sind. Dies löste bei den zuständigen Personen oder Nachbarn die Sorge aus, dass etwas mit der Familie nicht stimmen könnte. Da niemand öffnete, als gegen 11:30 Uhr versucht wurde, Kontakt zur Wohnung aufzunehmen, wurde schließlich die Polizei hinzugerufen, was zum Auffinden der Leichen führte.

Neben den fünf Toten wurden zwei weitere Kinder vom Rettungsdienst versorgt. Es ist davon auszugehen, dass diese Kinder sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung befanden und ebenfalls den Gasausdünstungen ausgesetzt waren. Ihre Versorgung durch das medizinische Personal war eine dringende Maßnahme, um gesundheitliche Schäden abzuwenden oder zu behandeln. Die genauen Umstände, unter denen diese Kinder gerettet wurden, sind Teil der laufenden Ermittlungen.

Kontakt zu Nachbarn und weitere Schritte

Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses in Kehl werden aktuell von der Polizei und sozialen Diensten betreut. Es sei nach bisherigen Erkenntnissen keine weiteren Verletzten oder Opfer unter den Nachbarn zu verzeichnen. Die Behörden informieren die Bewohner über den aktuellen Stand und versuchen, die Unsicherheit und den Schock, den dieser Vorfall ausgelöst hat, zu mildern und Unterstützung anzubieten.

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Die Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst und die Spezialeinheiten werden fortgesetzt. Es wird geprüft, ob technische Überwachungsdaten, Zeugenaussagen oder andere forensische Beweise zur Klärung beitragen können. Die Bevölkerung wird gebeten, Geduld zu haben, da die Untersuchung eines solchen komplexen Vorfalls Zeit benötigt, um alle Fakten lückenlos aufzuklären und den nächsten Schritten gerecht zu werden.