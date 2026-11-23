In Kehl wurden fünf Menschen, darunter drei Kinder, tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt zur Ursache: Ein technischer Defekt oder eine Straftat liegen den Todesfällen zugrunde.

In der Stadt Kehl im Südwesten von Baden-Württemberg sind fünf Menschen in einer Wohnung gefunden worden, die tot aufgefunden wurden. Unter den Opfern befinden sich drei Kinder, deren Vater sowie eine weitere weibliche Angehörige. Die genauen Umstände, die zu diesen fünf Toten geführt haben, sind Gegenstand aktueller polizeilicher Ermittlungen.

Ermittlungen zur Todesursache

Die Polizei geht zunächst von einem möglichen Gasaustritt aus, der in der Wohnung aufgetreten sein könnte. Es wird geprüft, ob dieser Austritt durch einen technischen Defekt an der Gasanlage verursacht wurde oder ob eine strafbare Handlung im Raum steht. Die Behörden suchen nach belastbaren Beweisen, um zwischen einem Unfall und einem Verbrechen unterscheiden zu können.

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Die genaue Art des technischen Defekts oder der möglichen Straftat ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittler stehen vor der Aufgabe, die genaue Quelle des Gases zu identifizieren und den Ablauf der Ereignisse bis zum Auffinden der Leichen zu rekonstruieren. Dabei wird jeder technische Aspekt der Wohnung sowie mögliche menschliche Einflüsse sorgfältig geprüft.

Rettungseinsätze und Verletzte

Zwei weitere Kinder aus der Wohnung wurden vom Rettungsdienst versorgt, über ihren aktuellen Gesundheitszustand liegen keine detaillierten Informationen vor. Erste Helfer konnten die Wohnung aufgrund der befürchteten Gasbelastung nicht betreten und riefen daraufhin die Feuerwehr zu Hilfe. Dies geschah, um eine Explosion oder weitere Vergiftungen zu verhindern und die Sicherheit am Einsatzort zu gewährleisten.

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Ein Polizeibeamter und eine Zeugin erlitten bei den ersten Maßnahmen leichte Verletzungen durch das Gas. Beide wurden im Krankenhaus medizinisch versorgt, es bestehen jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die Polizei betont, dass der Einsatz des Kriminaldauerdienstes mit voller Schutzausstattung erfolgte, um das Personal vor gesundheitlichen Risiken zu schützen.

Entdeckung und Nachbarschaft

Der Entdeckung der Leichen ging ein normaler Tagesablauf voraus, der alarmierend endete. Die Kinder der Familie waren am Morgen nicht zum Unterricht erschienen, was bei den Behörden und der Schule Misstrauen weckte. Da gegen elf Uhr dreißig niemand in der Wohnung öffnete, wurde die Polizei verständigt, um eine Nachschau zu veranlassen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes betraten die Wohnung schließlich mit Schutzausstattung und fanden dort die fünf Toten vor. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses werden aktuell betreut. Nach bisherigem Erkenntnisstand gab es unter den Nachbarn keine weiteren Verletzten oder Opfer. Die Stadt Kehl steht vor der Aufgabe, die Angehörigen der Opfer zu informieren und die Ermittlungen transparent zu gestalten.

Die weiteren Ermittlungen werden sich auf die Analyse der Gasleitungen, der Heizung und möglicher Spuren im Wohnbereich konzentrieren. Die Behörden hoffen, schnell Klarheit über das Schicksal der Familie zu gewinnen. Bis zur Veröffentlichung eines offiziellen Berichts gelten alle Angaben als vorläufig.