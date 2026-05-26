Fünf Tipps für Führungskräfte und Spezialisten: Wie sich der Wandel am Zürcher Bankenplatz auswirkt und wie man erfolgreich umstellen kann

Die beiden Expertinnen warnen vor dem Fehler, sich zu lange auf eine perfekte Stelle zu warten und ihre eigene Sichtbarkeit zu unterschätzen. Sie empfehlen, eine Zwischenlösung oder ein Interims-Mandat anzunehmen, um schneller zur Wunschposition zu gelangen. Patricia Widmer und Daniela Haze Stöckli raten auch dazu, das Netzwerk zu nutzen und nicht nur auf Jobplattformen zu setzen. Sie empfehlen, auch außerhalb der Branche nach Stellen zu suchen, da Bankkompetenzen breit einsetzbar sind. Darüber hinaus ist es wichtig, sich über den Mehrwert zu definieren und die emotionale Komponente nicht zu unterschätzen. Professionelle Begleitung kann helfen, die Situation zu verarbeiten und die eigene Haltung neu auszurichten.

Der Finanzplatz Zürich erlebt den grössten Umbruch seit Jahrzehnten. Nach dem Untergang der Credit Suisse bzw. der Integration in die UBS sind allein im Kanton Zürich über 1’400 Bankangestellte beim RAV gemeldet.

Gleichzeitig hat sich das Stellenangebot der grossen Schweizer Banken innerhalb eines Jahres nahezu halbiert. Für Führungskräfte und Spezialisten bedeutet das: Die Auswahl auf dem Stellenmarkt ist geringer geworden, der Wettbewerb härter, und Fehlentscheide kosten Zeit und Chancen. Umso wichtiger ist es, typische Fehler bei der Stellensuche zu vermeiden. Daniela Haze Stöckli und Patricia Widmer von Beyond Success, einer Beratungsboutique für Executives, Mitglieder der Geschäftsleitung und Verwaltungsräte in Zürich, wissen, worauf es zu achten gilt. Hier ihre fünf wichtigsten Ratschläge





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