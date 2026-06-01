Fünf Steinböckchen im Tierpark Bern: Kitz-Nachwuchs begeistert Besucher

Der Tierpark Bern vermeldet weiteren Steinbock-Nachwuchs: Nach zwei Kitzen im Mai ist nun ein drittes Jungtier geboren worden, sodass aktuell fünf Steinböckchen das Gehege unsicher machen. Besucher können die niedlichen Kletterkünste der Jungtiere beobachten.

Im Tierpark Bern gibt es seit Kurzem erfreulichen Zuwachs bei den Alpensteinböcken. Nachdem bereits zwei gesunde Kitz e geboren wurden, ist nun ein weiteres Jungtier hinzugekommen, sodass mittlerweile fünf Steinböckchen im Gehege zu sehen sind.

Die ersten beiden Kitze waren bereits Mitte Mai zur Welt gekommen und wurden auf BärnerBär-Bildern dabei beobachtet, wie sie ihre ersten wagemutigen Schritte in dem felsigen Gelände unternahmen. Wie der Tierpark mitteilte, wird mit zusätzlichem Nachwuchs gerechnet, da noch mehrere trächtige Weibchen im Bestand sind. Besonders lying wird die Szene auf einem kleinen Felsvorsprung im Gehege, den die jungen Tiere alle gleichzeitig besetzen möchten.

Aufgrund des begrenzten Platzes kommt es dabei regelmäßig zu lustigen Verdrängungen: Kaum hat sich ein Kitz nach oben gekämpft, rutschen die anderen wieder herunter oder werden selbst von mehreren Artgenossen verdrängt. Der BärnerBär hat diese possierlichen Momente in einem Video festgehalten. Die frühzeitige Aktivität der Kitze überrascht nicht, da Steinbock-Jungtiere bereits wenige Stunden nach der Geburt in der Lage sind, steile Felsen zu erklettern - eine angeborere Überlebensfähigkeit in alpiner Umgebung.

Damit setzt sich der Erfolg des Berner Tierparks in der Haltung und Zucht dieser imposanten Alpenbewohner fort. Die Besucher haben die Möglichkeit, die lebhaften Jungtiere bei ihren Kletterversuchen zu beobachten und sich über die Biologie und den Schutz der Art zu informieren. Der Tierpark nutzt die positive Berichterstattung auch, um auf die Bedeutung von Artenschutzprogrammen hinzuweisen





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