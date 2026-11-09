Fünf Nominierte für den Schweizer Buchpreis: Lukas Bärfuss und Sarah Elena Müller im Fokus

Die Shortlist des Schweizer Buchpreises enthält Werke von Lukas Bärfuss, Sarah Elena Müller, Hayat Erdoğan, Yael Inokai und Sonja Sophie Kreis. Die Preise werden am 15. November in Basel verliehen.

Die Jury des Schweizer Buchpreis es hat die Shortlist für das laufende Jahr vorgestellt. Auf der Liste stehen fünf sehr unterschiedliche Werke, die aus insgesamt 87 eingereichten Titeln ausgewählt wurden. Zu den prominentesten Namen zählen der frühere Preisträger Lukas Bärfuss und die zum zweiten Mal nominierte Schriftstellerin Sarah Elena Müller. Diese Nominierungen markieren einen signifikanten Meilenstein in ihrer jeweiligen literarischen Laufbahn.

Jury ausgewählt fünf Nominierte aus 87 Titeln

Lukas Bärfuss kehrt mit dem Roman "Königin der Nacht" in die Debatte zurück. Der Autor, der bereits im Jahr 2014 den Schweizer Buchpreis für sein Werk "Koala" gewann, legt in diesem neuen Buch ein Porträt einer widersprüchlichen Frau nahe. Es geht um die Frage, ob man das Urteil über die eigene Mutter noch revidieren kann, wenn eine Versöhnung längst zu spät ist. Das Buch basiert auf Erinnerungen und Selbstbefragung und öffnet die persönliche Geschichte hin zu Themen wie Armut, Herkunft und Ausgrenzung.

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Die Publikation von Lukas Bärfuss erschien im Rowohlt Verlag und ist für das Jahr 2026 datiert. Die Geschichte ist als schonungslos ehrlich beschrieben und hinterfragt dabei auch die eigene Härte des Erzählers. Dieser Ansatz unterscheidet sich von früheren Werken, da er persönliche Narrative mit gesellschaftskritischen Fragen verknüpft. Die Jury hat dieses spezifische Werk unter den vielen Einsendungen hervorgehoben.

Der Wettbewerb um den Preis ist hart umkämpft. Insgesamt haben 52 Verlage ihre Vorschläge eingereicht. Die Jury hat sich entschieden, die Shortlist auf fünf Titel zu begrenzen. Das sind sieben weniger als im Vorjahr geschehen. Dies unterstreicht die Selektivität und die hohe Qualität der eingereichten Manuskripte. Die Reduktion der Nominierten zeigt den strengen Maßstab, den die Preisgeber anlegen.

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Sarah Elena Müller mit formel eigenwilligem Roman

Sarah Elena Müller ist zum zweiten Mal für den Schweizer Buchpreis nominiert. Ihr Beitrag zur Liste ist der Roman "Unwucht". In diesem Werk geht es um die Beziehung zwischen Alice und Rio, die sieben Jahre zusammen waren und nun getrennt leben. Alice versucht, diese Beziehung zu erzählen, die von der Drogensucht Rios und ihrer eigenen emotionalen Abhängigkeit geprägt war.

Müller verschränkt in ihrem Roman Erinnerung und Gegenwart. Sie fragt, wem eine gemeinsam erlebte Geschichte eigentlich gehört. Das Buch wird als psychologisch genauer und formal eigenwilliger Roman beschrieben. Es stellt hohe Anforderungen an seine Leserinnen und Leser. Die Publikation von Sarah Elena Müller erscheint im Limmat Verlag und ist ebenfalls für das Jahr 2026 vorgesehen.

Weite Palette an Genres und Themen auf der Liste

Neben etablierten Namen präsentiert die Shortlist auch Debütautorinnen mit starkem Fokus. Hayat Erdoğan debutiert mit dem Buch "Hauptsache kein Zeitgeist". In ihrer Geschichte versucht eine Frau nach der Trennung von "Niemand", wieder Boden unter den Füßen zu finden. Gleichzeitig brechen Nachrichten vom Erdbeben in der Türkei, Politik, Familie und Herkunft in ihren Alltag ein. Erdoğan formt daraus in ihrem Debüt eine weibliche Odyssee.

Die Fülle an Informationen in Erdrs Buch kann überfordern, spiegelt aber genau eine Gegenwart wider, in der Privates und Weltgeschehen kaum zu trennen sind. Das Buch von Hayat Erdoğan erscheint im Claassen Verlag im Jahr 2026. Yael Inokai liefert mit "Die Auster" keinen klassischen Krimi. Stattdessen findet eine 73-jährige Putzfrau namens Leonora ihren Arbeitgeber ermordet auf und wird zur heimlichen Ermittlerin.

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Was in "Die Auster" geschehen ist, erschließt sich nur aus Fragmenten. Dazwischen leuchtet Leonoras eigenes Leben auf, ihr verstorbener Sohn, ihre Beziehungen und ihr Leben ohne finanzielle Sicherheit. Der Kriminalroman gilt als außergewöhnlich gelungen, da die Spannung aus dem entsteht, was nicht sicher bekannt ist. Das Werk von Yael Inokai wird im Hanser Verlag im Jahr 2026 veröffentlicht.

Sonja Sophie Kreis und Preisvergabe in Basel

Sonja Sophie Kreis debütiert mit "Das große Eis". Eine Fotografin reist nach Grönland, um ihren Bruder wiederzusehen, und landet in der Geschichte ihrer Familie. Krieg, Alkohol, Schweigen und die Distanz zwischen Geschwistern treten aus Erinnerungsfragmenten hervor. Vieles bleibt in diesem Debüt unscharf, manches erschließt sich kaum. Der Roman mäandert durch Erinnerungen und Leerstellen.

Vielleicht ist gerade das Ungesagte ein Grund für die Nominierung von Sonja Sophie Kreis. Das Buch erscheint im Rowohlt Berlin Verlag im Jahr 2026. Die Preisvergabe findet am 15. November am Internationalen Literaturfestival Buch Basel statt. Der Schweizer Buchpreis ist mit insgesamt 42.000 Franken dotiert.

Der Hauptpreis ist mit 30.000 Franken vorgesehen. Die restlichen Nominierten werden mit jeweils 3.000 Franken bedacht. Diese Struktur belohnt die fünf ausgewählten Autoren und würdigt ihre literarischen Beiträge zur Schweizer Szene. Die Veranstaltung in Basel wird den Höhepunkt des literarischen Jahres für die nominierten Verlage und Autoren darstellen.