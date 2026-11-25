Entdecken Sie fünf empfehlenswerte Bücher von Nele Pollatschek bis Nancy Mitford, die als spirituelle Antidepressiva gegen graue Novembertage wirken und Lebensfreude schenken.

Der November gilt traditionell als Monat der grauen Tage, des Nebels und der kühlen Nässe, was viele Menschen in eine passive Gemütsverfassung versetzt. Um dieser saisonalen Melancholie gezielt entgegenzuwirken, präsentieren wir eine kuratierte Auswahl literarischer Werke, die als geistige Antidepressiva wirken sollen. Diese fünf ausgewählten Romane, Sachbücher und Sammlungen dienen als wahre Glückspillen, die dem Leser Wohlgefühl schenken und zum geduldigen Zurücklehnen oder aktiven Vorbeugen einladen.

Nele Pollatschek erforscht die Wissenschaft des Glücks

Nele Pollatschek beginnt mit dem Werk "Wie ich so glücklich wurde", das 224 Seiten umfasst und im Jahr 2026 im Verlag Galiani Berlin erschienen ist. Die Autorin beschreibt sich selbst zwar nicht als von Natur aus fröhliche Person, doch ein entscheidender Moment veränderte ihre Perspektive grundlegend. Dieses Erlebnis war ein inspirierendes Interview mit der Psychoanalytikerin und Holocaust-Überlebenden Erika Freeman. Freeman behauptete trotz ihrer traumatischen Erlebnisse, dass ihr Leben glücklich gewesen sei, was Pollatschek dazu veranlasste, der Frage nach dem wahren Glück auf den Grund zu gehen. Die Recherche führte sie in die Bereiche Psychologie, Philosophie und Neurowissenschaft, wo sie zahlreiche Denkanstöße fand. Das Ergebnis ist eine inspirierende Lektüre, die den Leser dazu anregt, die eigenen Quellen des Lebensglücks kritisch zu hinterfragen und zu vertiefen.

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Karin Kuschik bietet humorvolle Alltagsstrategien

In "50 Fragen, die das Leben leichter machen" setzt Karin Kuschik im Jahr 2025 beim Verlag Ullstein auf eine andere Methode. Das Buch mit 400 Seiten funktioniert wie eine Art Coaching-Instrument für die Leserschaft. Kuschik stellt Provokationen wie "Wie könntest du das Problem verschlimmern?" oder "Ist Freundlichkeit eine Option für Sie?" in den Raum. Diese Fragen sollen den Leser dazu bringen, Probleme von unerwarteten Seiten zu betrachten, die Perspektive zu wechseln und Gelassenheit zu üben. Der Tonfall ist durchweg humorvoll, leicht und klar argumentiert. Durch anschauliche Berichte über Begegnungen und Erlebnisse entsteht ein Lesevergnügen, das gleichzeitig Nicken und Schmunzeln provoziert und praktische Tipps für den Alltag liefert.

Sasa Hanten zeigt Glück als tägliche Entscheidung

Der Roman "Talent zum Glück" von Sasa Hanten aus dem Jahr 2026, erschienen im Verlag Blessing, bietet mit 496 Seiten mehr Raum für Charakterentwicklung. Die Handlung kreist um zwei Hauptfiguren, die seit ihrer Kindheit befreundet sind, aber nach einer längeren Funkstille wieder aufeinandertreffen. Beide befinden sich in einer Lebenskrise und sind auf der Suche nach dem Sinn. Im Austausch miteinander erinnern sie sich an Werte, die der Vater der einen Figur vorgelebt hat, nämlich dem Leben mit Würde, Leichtigkeit und Humor zu begegnen. Das zentrale Fazit dieser narrativen Reise lautet, dass Glück nicht passiert, sondern eine tägliche Entscheidung ist. Der Roman wird als geistreich und warmherzig beschrieben und verzichtet komplett auf einen moralischen Zeigefinger.

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Nancy Mitford entführt in die englische Oberschicht

Für diejenigen, die dem eigenen Alltag vollständig entfliehen möchten, bietet "Liebe unter kaltem Himmel" von Nancy Mitford das perfekte Setting. Diese Neuübersetzung, betreut von Reinhard Kaiser, umfasst 352 Seiten und erscheint 2026 beim Verlag Schöffling. Das Originalwerk ist 80 Jahre alt und zeichnet sich durch Mitfords gewohnt spitze Feder aus. Der Roman liefert ein scharfsichtiges Sittengemälde der englischen Oberschicht, vollgepackt mit Exzentrik, Spleens und Konventionen. Im Mittelpunkt steht eine bildschöne, reiche Erbin, die sich weigert, einen standesgemäßen Verehrer zu heiraten. Die Erzählweise erinnert stilistisch an Jane Austen und Oscar Wilde und bietet eine humorvolle Distanzierung von gesellschaftlichen Zwängen.

Klassiker-Sammlung für die Nachtruhe bei Reclam

Die abschließende Empfehlung ist "Eine kleine Nachtlektüre", eine Anthologie im Jahr 2025 beim Verlag Reclam veröffentlicht. Unter der Herausgeberschaft von Andrea Diener und mit Illustrationen von Nicola Dehmer fasst dieses 224 Seiten starke Werk Geschichten und Gedichte unterschiedlichster Autorinnen und Autoren zusammen. Die Auswahl reicht von Ingeborg Bachmann und Johanna Schopenhauer über Marcel Proust bis hin zu Kurt Tucholsky. Alle Beiträge sinnieren über die Liebe zur Literatur und die Freude am reinen Lesen. Die Sammlung bietet leichte, elegante Seelennahrung, die an Mozarts "Eine kleine Nachtmusik" angelehnt ist. Heitere, nachdenkliche und skurrile Passagen wechseln sich ab, um jede Stimmungslage abzudecken und als ideale Lektüre vor dem Schlafengehen zu dienen.