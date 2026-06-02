Fünf Leibwächter von Prinz William und Prinzessin Kate erhalten Palastverbot

Fünf Leibwächter von Prinz William und Prinzessin Kate haben Palastverbot erhalten, nachdem sie vorgeworfen wurden, unangemessene Kommentare gemacht und eine Kultur der Frauenfeindlichkeit zu pflegen. Die Metropolitan Police hat Ermittlungen eingeleitet und die Beamten in Aufgaben mit eingeschränktem Verantwortungsbereich versetzt.

Fünf Leibwächter von Prinz William und Prinzessin Kate haben Palastverbot erhalten. Eine Palastangestellte warf ihnen "unangemessene Kommentare" und eine "Kultur der Frauenfeindlichkeit" vor. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen August 2023 und September 2024; die Metropolitan Police ermittelte.

Eine bewaffnete Spezialeinheit der Polizei namens "Royalty and Specialist Protection" ist für die Sicherheit der königlichen Familie Grossbritanniens verantwortlich. Doch in deren Gegenwart fühlten sich offenbar nicht alle gut aufgehoben. Die britische Presse spricht von einem "Skandal im Kensington Palace", wohat für die Beamten ein Hausverbot für sämtliche königlichen Residenzen ausgesprochen wurde.

Eine Angestellte des Palasts warf fünf Männern der Spezialeinheit vor, "eine Reihe unangemessener Kommentare" von sich gegeben zu haben und eine "Kultur der Frauenfeindlichkeit" zu pflegen, wie "The Sun" berichtet. Die Vorfälle sollen sich zwischen August 2023 und September 2024 ereignet haben. Während die Metropolitan Police Ermittlungen einleitete, versetzte sie die Beschuldigten vorerst in Aufgaben mit eingeschränktem Verantwortungsbereich.

"Das gemeldete Verhalten entspricht nicht den hohen Standards, die von Polizeibeamten erwartet werden, insbesondere von denen, die an vorderster Front im Schutzdienst tätig sind. Als Ergebnis unserer internen Untersuchung dieser Angelegenheit wurden die Beamten zu einer Reflexionsrunde aufgefordert, um ihr Handeln zu überdenken und Lehren für die Zukunft zu ziehen", teilte ein Polizeisprecher "The Sun" mit. Danach seien die Beamten wieder "für den vollen Dienst freigegeben" worden. Sehr wichtig, sie ist die Basis für gute Zusammenarbeit und Vertrauen.

Ich finde, das ist selbstverständlich und sollte keine Frage sein. Ich mache mir darüber keine Gedanken, ich konzentriere mich auf meine Aufgaben. Doch die Beschuldigten werden die royalen Anwesen so schnell nicht mehr von innen sehen. Der hat gegen sie ein Hausverbot für sämtliche königlichen Residenzen ausgesprochen.

Die Beamten seien "nicht mehr erwünscht". William und Kate seien über die Vorfälle und die Konsequenzen informiert worden





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