Fünf junge Männer vor Gericht: 'Wolfsrudel' soll schwere Straftaten begangen haben

Vor dem Bezirksgericht Rheinfelden beginnt der Prozess gegen fünf junge Männer, die als 'Wolfsrudel' zahlreiche Delikte begangen haben sollen, darunter Sabotage, Cyberangriffe und Erpressungen. Die Staatsanwaltschaft fordert langjährige Haftstrafen.

Ab Montag stehen fünf junge Männer vor dem Bezirksgericht Rheinfelden . Sie sollen zwischen 2022 und 2024 zahlreiche schwerwiegende Straftaten begangen haben, darunter die Sabotage von Glasfaserkabeln, Cyberangriffe , Diebstähle, Brandstiftung en und Erpressungen.

Die Gruppe, die sich in einem WhatsApp-Chat als 'Wolfsrudel' bezeichnete, besteht aus fünf Schweizern im Alter von 20 bis 21 Jahren. Zwei der Beschuldigten sitzen seit ihrer Festnahme Anfang 2024 in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Hauptbeschuldigten insgesamt 94 Delikte vor, verteilt auf 41, 34 und 19 Vorwürfe. Für die beiden anderen Angeklagten werden eine bedingte Freiheitsstrafe von 21 Monaten und eine bedingte Geldstrafe beantragt.

Die Taten sollen zwischen Februar 2022 und Mai 2024 verübt worden sein. Besonders bekannt wurde die Gruppe durch den Anschlag auf das Glasfaserkabelnetz in Rheinfelden im Dezember 2023, der Tausende Kunden von der digitalen Welt abschnitt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern zudem gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Diebstahl, mehrfache Brandstiftungen, Störungen des öffentlichen Bahnverkehrs sowie Erpressungsversuche vor. Die Gruppe soll dabei rund 50.000 Franken erbeutet und einen Sachschaden von 400.000 Franken verursacht haben.

Die Ermittlungen ergaben keine politischen oder extremistischen Motive, sondern eine sich selbst verstärkende Gruppendynamik. Die Delikte wurden in unterschiedlicher Zusammensetzung, zahlreich und teils arbeitsteilig geplant und ausgeführt. Die Polizei kam den Tätern Anfang Januar 2024 auf die Spur, nachdem sie einen nächtlichen Einbruch in ein Clubhaus in Möhlin im Fricktal aufgedeckt hatte. Zwei der Beschuldigten waren zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt und wurden festgenommen.

Der Prozess am Bezirksgericht Rheinfelden ist auf acht Tage angesetzt und findet in den Räumlichkeiten der Feuerwehr statt. Die Urteile sollen am 11. Juni verkündet werden. Parallel dazu wird in El Salvador ein Massenprozess gegen 486 angebliche Gangmitglieder geführt, der von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wird.

Präsident Bukele wird für sein hartes Vorgehen gegen die hohe Kriminalität gefeiert, doch Experten befürchten, dass bei solchen Sammelprozessen einzelne Angeklagte unrechtmäßig verurteilt werden könnten





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