Fünf Horrorbücher für Halloween: Stephen King und feministischer Horror

Fünf aktuelle Horrorbücher stimmen auf Halloween ein: Stephen King, düstere Mittelalter-Fantasy, feministischer Horror und eine surreale Graphic Novel im Überblick.

Fünf aktuelle Bücher sorgen rund um Halloween für Gänsehaut und stimmen auf die Spuk-Saison ein. Die Auswahl reicht von einem Gothic-Thriller über düstere Mittelalter-Fantasy bis zu feministischem Horror, einem neuen Erzählband von Stephen King und einer surrealen Graphic Novel. Die Werke verbinden klassische Schauermotive mit aktuellen gesellschaftlichen Themen.

Gothic-Thriller mit Fledermäusen und Rassismus

Cora Zeng lebt in New York und arbeitet als Tatortreinigerin, wodurch sie beinahe täglich mit blutigen Überresten konfrontiert ist. Viele dieser Anblicke lassen sie kalt. Doch seit sie mitansehen musste, wie ihre Schwester vor eine U-Bahn gestossen wurde, verfolgt sie der letzte hasserfüllte Ausruf des Täters, der sie als Fledermausfresserin beschimpfte.

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Mit der Zeit kann Cora die übernatürlichen Zeichen der bissigen Flattertiere nicht mehr ignorieren, denn hungrige Geister geben keine Ruhe. Der Gothic-Thriller verbindet blutigen Horror mit rachsüchtigen Wesen aus der Unterwelt. Dabei eröffnet das Buch nicht nur eine neue Perspektive auf Fledermäuse, sondern auch auf den Rassismus während der Corona-Pandemie.

Düstere Mittelalter-Fantasy im Jahr 1348

Das Mittelalter war eine düstere Zeit, doch im Dark-Fantasy-Roman Zwischen zwei Feuern geht es noch finsterer zu. Die Handlung spielt in Frankreich im Jahr des Herrn 1348, als der Schwarze Tod die Lebenden heimsucht. Ein in Ungnade gefallener Ritter, ein trunkener Priester und ein Waisenmädchen mit göttlichen Visionen ziehen durch diese apokalyptische Landschaft.

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Auf ihrem Weg begegnen ihnen nicht nur von der Pest zerfressene Menschen, sondern auch düstere Dämonen. Denn Gott scheint sich von der Welt abgewandt zu haben, die nun eher der Hölle gleicht. Das Werk balanciert gekonnt zwischen düsterer Mittelalter-Fantasy und biblischer Apokalypse.

Stephen King und feministischer Horror

Stephen King gehört zu den gegenwärtigen Meistern des Horrors und liefert regelmässig Literatur mit Schauer-Garantie. Auch im Erzählband Ihr wollt es dunkler wird es düster, wie es der Titel verspricht. Die insgesamt zwölf Geschichten heben die düsteren Seiten des Lebens hervor, im übertragenen wie im wörtlichen Sinn.

In unterschiedlichen Genres entfaltet sich eine Sittengeschichte Amerikas voller finsterer Mächte, ausserweltlicher Begegnungen und existenzieller Fragen. Das Buch bietet sowohl King-Fans als auch Neulingen einen Einblick in seine einzigartigen Gruselwelten. In einem weiteren Roman steht die Figur Jiwon im Zentrum, deren Träume sie durch Räume voller blauer Augen führen.

George, der neue Freund ihrer Mutter, der sich einschleimt, prahlt und Frauen begafft, hat genau solche blauen Augen. Bald wird Jiwon von ihrer Obsession für Augäpfel und ihrer Wut auf George bestimmt. Während ihre Träume immer realer werden, wächst auch der Wunsch, ihn für sein Verhalten büssen zu lassen. Der Debütroman ist nichts für zimperliche Mägen und macht Monika Kim zu einer der spannendsten neuen Stimmen der heutigen Horror-Literatur.

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Surreale Graphic Novel zwischen Noir und Unterwelt

In einer surrealen Graphic Novel erwacht ein stummes Mädchen in einer düsteren, kalten Gefängniszelle. Auf ihrer Flucht findet sie sich plötzlich allein in einem Labyrinth voller grauenhafter Monster wieder. An einem anderen, nicht minder düsteren Ort kämpft eine Detektivin in einer verdorbenen Stadt gegen ihre eigene Erschöpfung.

Die Welt des Mädchens und die der Detektivin sind auf rätselhafte Weise miteinander verflochten, sei es auch nur in einem Albtraum. Stilistisch bewegt sich die Graphic Novel zwischen einem Roman Noir und einer dämonischen Unterwelt. Sie ist düster, beklemmend und visuell eindrucksvoll.