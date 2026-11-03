Fünf Gerettete: Drei Monate auf See in Kiribati

Fünf Menschen wurden in Kiribati gerettet, nachdem sie drei Monate auf See treibend überlebt hatten. Die Gruppe legte etwa 5400 Kilometer zurück. Vier Personen bleiben vermisst.

Fünf Menschen haben eine außergewöhnliche Überlebensgeschichte hinter sich, als sie im Inselstaat Kiribati im Südpazifik gerettet wurden. Die Gruppe bestand aus vier Erwachsenen und zwei Kindern, die nach drei Monaten auf dem offenen Meer wieder an Land gebracht wurden. Bei dieser dramatischen Rettungsaktion in der Region des Pazifischen Ozeans kamen die Überlebenden aus einer Notsituation, in der sie monatelang auf einem kleinen Boot ausgesetzt waren.

Langer Weg von den Föderierten Staaten von Mikronesien

Die Überlebenden waren mit einem rund sechs Meter langen Boot abgetrieben, das sie ursprünglich für eine kurze Reise genutzt hatten. Dorfbewohner entdeckten die Gruppe am Sonntag vor der Insel Fanning, was das Ende ihrer langen Irrfahrt markierte. Nach Schätzungen hatten die Menschen rund 5400 Kilometer von den Föderierten Staaten von Mikronesien nach Osten zurückgelegt, wie der australische Sender ABC berichtete. Diese Distanz unterstreicht die extreme Ausdauer der Betroffenen in einer lebensfeindlichen Umgebung.

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Ursprung der Notfahrt am 30. Juli

Die US-Küstenwache auf Guam bestätigte am Dienstag, dass das Boot mit neun Menschen an Bord seit dem 30. Juli vermisst worden sei. Es sei nicht wie erwartet zur Insel Ruo in Mikronesien zurückgekehrt. Die neun Menschen waren dem Bericht zufolge bei einer etwa einstündigen Überfahrt zwischen den Inseln Murilo und Ruo in einen Sturm geraten. Dieser Vorfall war der Auslöser für die gesamte Rettungskette, die sich über Monate hinzog.

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Vergebliche Suchmaßnahmen der Küstenwache

Eine zehntägige Suche auf einer Fläche von rund 85'700 Quadratkilometern sei ohne Ergebnis geblieben. Während die Behörden intensiv nach den Vermissten suchten, waren die Überlebenden weiterhin auf sich allein gestellt. Vier weitere Menschen werden noch vermisst, wie die Behörden mitteilten. Die große Suchfläche zeigt die Herausforderungen bei der Rettung in weiten Teilen des Pazifischen Ozeans.

Gesundheitszustand und medizinische Versorgung

Sie seien mit Infusionen versorgt worden und zeigten inzwischen Anzeichen der Erholung. Ein Abgeordneter aus Kiribati sagte dem Sender, ein Pastor auf der Insel kümmere sich um die Überlebenden. Die medizinische Erstversorgung war entscheidend, um den Zustand der stark geschwächten Personen zu stabilisieren. Besonders die Kinder in der Gruppe waren bei der Rettung von großer Bedeutung.

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Koordinierung zwischen Kiribati und Chuuk

Der Gouverneur des mikronesischen Bundesstaates Chuuk, Alexander Narruhn, erklärte, er habe Gespräche mit der Regierung von Kiribati aufgenommen, um die Geretteten nach Hause zu bringen. Diese diplomatischen und logistischen Schritte sind notwendig, um die Rückkehr der Überlebenden zu ihrer Heimat zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Staatengebieten ist hier von zentraler Bedeutung für das weitere Vorgehen.