Fünf Bereiche, um sich von Big Tech zu lösen - ein Leitfaden

Ein Überblick über Alternativen zu Big Tech in den Bereichen Browser, Suchmaschinen, E-Mail, Chat, Office-Programme und soziale Medien.

In der heutigen digitalen Welt scheint es fast unmöglich, den Einfluss der großen Technologie konzerne zu entkommen. Google, Microsoft, Apple und Meta dominieren unsere Online-Erfahrungen von der Suche bis zur Kommunikation.

Doch es gibt Hoffnung: Eine wachsende Anzahl von Alternativen bietet nicht nur mehr Privatsphäre, sondern auch eine echte Wahlfreiheit. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie in fünf zentralen Bereichen Ihres digitalen Lebens Ihre Abhängigkeit von Big Tech reduzieren können, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Beginnen wir mit dem Tor zum Internet: dem Browser und der Suchmaschine. Browser wie Chrome von Google und Edge von Microsoft sammeln fleißig Daten über Ihr Surfverhalten, um personalisierte Werbung auszuspielen.

Wechseln Sie stattdessen zu datenschutzfreundlichen Browsern wie Firefox, Brave oder DuckDuckGo. Diese blockieren Tracker standardmäßig und schützen Ihre Privatsphäre. Auch die Suchmaschine lässt sich austauschen: Statt Google oder Bing können Sie DuckDuckGo, Startpage oder Qwant verwenden, die keine Suchanfragen speichern oder personalisieren. Die Umstellung ist einfach: Laden Sie den Browser herunter, legen Sie ihn als Standard fest, und wählen Sie in den Einstellungen Ihre bevorzugte Suchmaschine aus.

Schon nach wenigen Minuten surfen Sie anonym und unabhängig. Der zweite Bereich betrifft die Kommunikation: E-Mail und Chat. Bei E-Mails sind Dienste wie Gmail und Outlook oft nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt, sodass die Anbieter mitlesen können. Setzen Sie auf verschlüsselte Alternativen wie ProtonMail, Tutanota oder Mailbox.org.

Diese bieten standardmäßige Verschlüsselung und speichern Ihre Daten auf Servern in datenschutzfreundlichen Ländern. Beim Chatten ist WhatsApp trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung problematisch, da Metadaten und Backups ungeschützt bleiben. Alternativen wie Signal oder Threema verschlüsseln Metadaten und bieten mehr Kontrolle über Ihre Daten. Zwar sind diese Dienste nicht mit WhatsApp interoperabel, aber Sie können mehrere Chat-Apps parallel nutzen.

Für den Anfang reicht es, enge Kontakte zum Wechsel zu bewegen und Schritt für Schritt die Nutzung von WhatsApp zu reduzieren. Dritter Punkt: Office-Programme. Microsoft Office ist der Standard, aber teuer und datenintensiv. Open-Source-Alternativen wie LibreOffice, OnlyOffice oder Apache OpenOffice bieten ähnliche Funktionen für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen - und das völlig kostenlos.

Diese Programme sind mit gängigen Dateiformaten kompatibel und lassen sich auf allen Betriebssystemen installieren. Für kollaboratives Arbeiten eignen sich datenschutzfreundliche Cloud-Dienste wie Nextcloud, die Sie selbst hosten können. So behalten Sie die Kontrolle über Ihre Dokumente. Vierter Bereich: Apps und soziale Medien auf dem Smartphone.

Die meisten Apps stammen von großen Konzernen, die Ihre Daten sammeln. Für soziale Netzwerke gibt es alternative Plattformen wie Mastodon (dezentralisiert und werbefrei), Diaspora oder Pixelfed. Diese sind benutzerfreundlich und machen weniger süchtig, da sie auf Algorithmen verzichten.

Allerdings müssen Sie Ihre Community mitbringen, da Netzwerkeffekte eine Rolle spielen. Auch alternative App-Stores wie F-Droid (für Android) oder Aurora Store bieten Apps ohne Google-Abhängigkeit. Apple erschwert alternative Stores, aber mit Sideloading und Tools wie AltStore lassen sich Einschränkungen umgehen. Reduzieren Sie die Anzahl der Apps von Big Tech und setzen Sie auf datenschutzfreundliche Alternativen aus diesen Quellen.

Abschließend lässt sich sagen: Der Ausstieg aus der Abhängigkeit von Big Tech ist kein einmaliger Akt, sondern ein Prozess. Jeder Schritt, ob ein neuer Browser, ein anderer E-Mail-Dienst oder eine verschlüsselte Chat-App, erhöht Ihre digitale Souveränität. Die Alternativen sind da - Sie müssen nur den ersten Schritt wagen und Ihre Gewohnheiten hinterfragen. Ihre Daten gehören Ihnen, nicht den Konzernen





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