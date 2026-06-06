Fünf Alternativen zum Abstimmungsbüchlein - So bleiben Sie informiert

Das traditionelle Abstimmungsbüchlein ist vielen zu umfangreich. Wir stellen fünf digitale und analoge Alternativen vor, die Ihnen helfen, sich einfach und neutral zu informieren.

Das gedruckte Abstimmungsbüchlein ist für viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die erste Anlaufstelle, wenn es um die Vorlagen am nächsten Urnengang geht. Doch der rote Bundesordner kann schnell überfordern: Dichte Texte, juristische Formulierungen und eine Fülle von Informationen machen die Lektüre mühsam.

Wer sich lieber digital oder in komprimierter Form orientieren möchte, findet heute zahlreiche Alternativen. Diese reichen von offiziellen Angeboten des Bundes über neutrale Plattformen für junge Erwachsene bis hin zu wissenschaftlich fundierten Datenbanken. Im Folgenden stellen wir fünf Wege vor, wie Sie sich vor den nächsten Abstimmungen effizient und verständlich informieren können. Die offizielle App Voteinfo ist die digitale Version des Abstimmungsbüchleins und wird von der Bundeskanzlei betrieben.

Sie bietet nicht nur die nationalen Vorlagen, sondern auch kantonale und kommunale Abstimmungsunterlagen an. Nach der Auswahl Ihres Wohnkantons und Ihrer Gemeinde erhalten Sie alle relevanten Dokumente auf einen Blick. Praktische Push-Benachrichtigungen erinnern Sie an wichtige Fristen und informieren über neu veröffentlichte Erklärvideos oder Stellungnahmen. So haben Sie die offiziellen Informationen immer griffbereit, ohne das gedruckte Heft mit sich herumtragen zu müssen.

Die App ist kostenlos und sowohl für iOS als auch für Android erhältlich. Ein weiteres nützliches Feature ist die Möglichkeit, Vorlagen als Favoriten zu speichern und später gezielt nachzulesen. Für jüngere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hat der Dachverband Schweizer Jugendparlamente die Plattform Easyvote ins Leben gerufen. Easyvote bereitet die Abstimmungsvorlagen in einfacher Sprache auf und verwendet Erklärvideos sowie Infografiken, um komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen.

Die Inhalte sind politisch neutral und richten sich an alle, die sich erstmals mit einer Vorlage auseinandersetzen oder die Kernpunkte schnell erfassen möchten. Ergänzend dazu gibt es die App Votenow, die einen Fragebogen anbietet. Durch die Beantwortung einiger Fragen können Sie herausfinden, ob Sie einer Vorlage eher zustimmen oder sie ablehnen. Die App ist mehrsprachig und deckt sowohl nationale als auch regionale Abstimmungen ab.

Easyvote wird vom Bund unterstützt und erfreut sich wachsender Beliebtheit, da es die Hemmschwelle zur politischen Teilhabe senkt. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, findet auf Swissvotes die umfassendste Datenbank zu Schweizer Volksabstimmungen. Die von Politikwissenschaftlern der Universität Bern betreute Seite sammelt zu jeder Vorlage Originaldokumente, historische Hintergründe und Analysen. Sie zeigt auf, wie lange das Parlament debattiert hat, welche Interessengruppen welche Parolen ausgegeben haben und wie die Abstimmungskampagnen verliefen.

Swissvotes ist eine wertvolle Ressource für alle, die nicht nur die aktuellen Vorlagen verstehen, sondern auch die politischen Prozesse dahinter nachvollziehen möchten. Die Datenbank wird von der Schweizerischen Akademie für Geistes- und Sozialwissenschaften finanziert und steht kostenlos zur Verfügung. Daneben bieten auch die traditionellen Medien wie SRF, Zeitungen und Onlineportale eine breite Berichterstattung zu den Abstimmungen. SRF beispielsweise widmet sich jeden Abstimmungssonntag mit einem Schwerpunkt, wie etwa am 14.

Juni 2026 dem Thema 'Abstimmungsflut'. Auf der Übersichtsseite zu den Abstimmungen finden Sie News, Hintergründe und Erklärstücke. Radio SRF 4 News und das Abstimmungsstudio auf SRF 1 liefern am Abstimmungssonntag aktuelle Analysen und Resultate. Für diejenigen, die ihre eigene politische Position mit den Kandidierenden abgleichen möchten, bietet Smartvote einen Fragebogen an, der die Übereinstimmung mit Parteien und Politikerinnen misst - sowohl für Wahlen als auch für Abstimmungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Schweizer Abstimmungssystem eine Vielzahl an Informationsquellen bereithält. Ob digital oder analog, offiziell oder unabhängig - für jeden Typ von Wählerin und Wähler gibt es ein passendes Angebot. Wichtig ist nur, dass man sich rechtzeitig informiert und seine Stimme bewusst abgibt





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