«Fun Fatale»: Neues Schweizer Stand-up-Format mit Frauenpower

Das SRF startet das neue Stand-up-Format «Fun Fatale» mit Andrea Fischer Schulthess als Moderatorin und einer vielfältigen Besetzung weiblicher Komikerinnen. Die Show setzt ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Comedy-Szene.

Das Schweiz er Fernsehen präsentiert mit « Fun Fatale » ein neues Stand-up-Format, das sich konsequent auf weibliche Talente vor und hinter der Kamera konzentriert. Die Sendung, moderiert von Andrea Fischer Schulthess , feiert am Sonntag, 3.

Mai um 21.40 Uhr ihre Premiere und wird im Theater Millers in Zürich aufgezeichnet. Insgesamt sind vier Folgen geplant, die eine vielfältige Palette an Komikerinnen zeigen. In der ersten Folge treten Thelma Buabeng, Patti Basler und Jane Mumford auf, gefolgt von Tina Teuber, Reena Krishnaraja und Lara Stoll in der zweiten Folge. Die dritte Folge präsentiert Ana Lucia, Lisa Christ und Anet Corti, während Gülsha Adili, Theresa Reichl und Jovana Nikic in der vierten Folge zu sehen sind.

Andrea Fischer Schulthess betont die Notwendigkeit eines solchen Formats, nicht nur um weibliche Komikerinnen zu fördern, sondern auch um ein breiteres Publikum anzusprechen. Ihr Ziel ist es, gemeinsam zu lachen und Geschlechtergrenzen in der Comedy aufzubrechen. Sie erklärt, dass der Frauenanteil in Fernsehproduktionen nach wie vor gering ist und «Fun Fatale» einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung dieser Situation leisten kann. Die Show zeichnet sich durch ihre Diversität und die unterschiedlichen Perspektiven der auftretenden Komikerinnen aus.

Die kurzen, prägnanten Folgen von 20 Minuten versprechen mutige, humorvolle und intelligente Comedy.

«Fun Fatale» ist mehr als nur eine Comedy-Show; es ist ein Statement für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Comedy-Szene. Das gesamte Team hinter den Kulissen besteht aus Frauen, was die Botschaft der Sendung unterstreicht. Andrea Fischer Schulthess ist überzeugt, dass Frauen einen besonderen Humor entwickelt haben, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen, von Schwangerschaft und Menstruation bis hin zu Menopause und Sexismus.

Sie betont jedoch, dass sie sich eine Zukunft wünscht, in der die Geschlechterfrage keine Rolle mehr spielt und sowohl lustige Frauen als auch lustige Männer gleichermaßen geschätzt werden. Die Sendung soll neue Stimmen fördern und zur Bewegung in der Comedy-Szene beitragen. Es bleibt abzuwarten, wie das Publikum auf dieses innovative Format reagieren wird





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fun Fatale Stand-Up Comedy SRF Andrea Fischer Schulthess Frauen Comedy-Szene Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polizei meldet Tod – Bruder kehrt lebend zurückEine Familie im Kanton Bern erlebte einen Schock, als die Polizei sie über den Tod ihres Bruders informierte, der bei einem Bahnunfall ums Leben gekommen sein soll. Stunden später stand der Mann lebend vor seiner Schwester. Die Fehlidentifizierung basierte auf Fotos und Merkmalen, die der Vater der Polizei gemeldet hatte. Der Fall wirft ein Licht auf die psychischen Belastungen, die falsche Todesnachrichten verursachen können.

Read more »

AZ-Weekly: Todesfall Königsfelden, Rücktritt des FCA-PräsidentenWas diese Woche im Kanton Aargau für Schlagzeilen sorgte, erzählt der Chefredaktor Fabian Hägler im Video-Format «AZ-Weekly».

Read more »

FC Basel Frauen: Wechselfehler gefährdet Halbfinal-EinzugDer FC Basel gewinnt im Penaltyschiessen gegen St. Gallen. Weil eine in der Nachspielzeit eingewechselte Spielerin aber nicht auf dem Matchblatt stand, wackelt der Halbfinal.

Read more »

Oceana Galmarini: SRF-Moderatorin wird neues Gesicht von «SRF DOK»Ab Ende Mai moderiert Oceana Galmarini gemeinsam mit Mona Vetsch das Format «SRF DOK». Ihr erster Einsatz führt sie nach Blatten – ein Jahr nach dem Bergsturz.

Read more »

Fleischabsatz auf höchstem Stand seit 2017Fleisch ist von den Tellern nicht wegzudenken. Der Fleischabsatz hat 2025 mit insgesamt 469’400 Tonnen Fleisch den höchsten Wert seit 2017 erreicht. Im Ausserhaus-Konsum wurde ein Höchststand erreicht, im Detailhandel setzte sich die Erholung fort.

Read more »

FC Basel droht Punktverlust nach fragwürdigem WechselDer FC Basel hat sich zwar im Penaltyschiessen für den Playoff-Halbfinal der Women's Super League qualifiziert, muss aber möglicherweise den Sieg am grünen Tisch verlieren. Grund ist der Einsatz einer Spielerin, die nicht auf dem Matchblatt stand und nachträglich eingetragen wurde, ohne dass der FC St. Gallen darüber informiert wurde. Der Fall wird nun geprüft.

Read more »