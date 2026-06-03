Führungswechsel bei #UseTheNews: Vanessa Bitter wird neue Geschäftsführerin

Vanessa Bitter übernimmt die Geschäftsführung der Nachrichtenkompetenzinitiative #UseTheNews von Meinolf Ellers, der nach über 40 Jahren bei der dpa in den Ruhestand geht. Die 31-Jährige bringt Erfahrung aus Marketing und strategischer Führung mit.

Die Nachrichtenkompetenz initiative #UseTheNews hat eine neue Führungsspitze. Vanessa Bitter , bisher Chief Operating Officer (COO) der Initiative, übernimmt die Geschäftsführung von Meinolf Ellers, der nach mehr als 40 Jahren bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in den Ruhestand geht.

René Schmidt bleibt als zweiter Geschäftsführer im Amt. Die 31-jährige Bitter, die seit 2018 für die dpa tätig ist, war zuvor für das Marketing der Agentur verantwortlich und wechselte 2023 zur UseTheNews gGmbH. 2024 wurde sie vom Branchenmagazin kress pro als Young Leader der Medienbranche ausgezeichnet. #UseTheNews untersucht gemeinsam mit Partnern aus Medienhäusern und der Zivilgesellschaft, wie junge Menschen Nachrichten nutzen und welche Kompetenzen sie dafür benötigen.

Auf Basis dieser Forschung entwickelt die Initiative neue Informations- und Bildungsangebote für diese Zielgruppe. dpa-CEO Peter Kropsch lobte Bitter als hervorragende Nachfolgerin, die in der Medienbranche und mit Ausbildungsinstitutionen bestens vernetzt sei. Er zeigte sich überzeugt, dass sie die Ziele von #UseTheNews kreativ und mit voller Energie vorantreiben werde. Meinolf Ellers, der die Initiative als Co-Geschäftsführer maßgeblich geprägt hat, verabschiedet sich nach einer langen Karriere bei der dpa in den Ruhestand.

Der 64-Jährige begann 1985 als Reporter im Büro Essen, leitete später das dpa-Büro Ostasien in Tokio und das Ressort Kultur & Wissenschaft. Maßgeblich koordinierte er die Entwicklung der digitalen Angebote der Agentur und baute die Tochter dpa-infocom auf. Als Co-Initiator war er an der Gründung des Agentur-Netzwerks MINDS International, der Innovations-Konferenz Scoopcamp, dem Startup-Programm next media accelerator und dem Datenprojekt DRIVE beteiligt.

Kropsch würdigte Ellers als einen der prägendsten Visionäre der dpa, dessen Name mit dem Aufbruch ins Online-Zeitalter verbunden bleibe. Ellers wird der dpa als freier Mitarbeiter für ausgesuchte Projekte erhalten bleiben. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. Sie beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten in Form von Texten, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträgen und anderen Formaten.

Rund 1000 Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Die dpa berichtet in sieben Sprachen und verfolgt Grundsätze der Unabhängigkeit von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die UseTheNews gGmbH als Tochtergesellschaft widmet sich der Erforschung der Nachrichtennutzung junger Menschen und der Entwicklung neuer Bildungsformate





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