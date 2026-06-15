Fuchs verpasst Sieg um 42 Hundertstel

Martin Fuchs hat beim Grand Prix des Fünfsterne-CSIO von La Baule den Sieg um 42 Hundertstel verpasst. Der BSC 54 hat den Champions-League-Final in Nazaré gegen den BSC Minsk gewonnen und Alena Marx ist in Augsburg auf das Podest geschafft.

Martin Fuchs hat beim Grand Prix des Fünfsterne-CSIO von La Baule den Sieg um 42 Hundertstel verpasst. Der Schweizer Reiter musste sich nur dem Italiener Piergiorgio Bucci geschlagen geben, der mit Hantano fehlerfrei blieb.

Bucci war jedoch 42 Hundertstel schneller als Fuchs, der mit Conner Jei im Stechen teilnahm. Der BSC 54 hat den Champions-League-Final in Nazaré gegen den BSC Minsk mit 6:4 gewonnen. Für den Klub aus Baden waren sowohl Glenn Hodel als auch Tobias Steinemann doppelt erfolgreich. Die Berner Kanutin Alena Marx hat es auch in Augsburg auf das Podest geschafft.

Die 25-jährige amtierende Weltmeisterin und Doppel-Europameisterin von 2024 wurde hinter der Tschechin Tereza Kneblova und der Amerikanerin Evy Leibfarth Dritte





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