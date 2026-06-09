Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist nur wenige Tage entfernt. Der Iranische Fußballverband FFI hat jedoch mitgeteilt, dass iranische Fans nicht das erwartete Ticket-Kontingent für die WM-Spiele ihres Teams erhalten haben.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist nur wenige Tage entfernt. Der Iranische Fußballverband FFI hat jedoch mitgeteilt, dass iranische Fans nicht das erwartete Ticket-Kontingent für die WM-Spiele ihres Teams erhalten haben.

Der FFI wirft den USA vor, die Anwesenheit iranischer Fans auf diesem Wege zu verhindern. Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA, was die Reise von iranischen Fans nach Amerika erschwert hat. Derzeit werden in den US-Auslandsvertretungen keine Visa für iranische Bürger ausgestellt.

Zudem sind Reisen in die USA für die meisten iranischen Fans kaum bezahlbar. Der FFI hofft noch auf Vermittlung durch die FIFA, um über das Ticket-Kontingent von acht Prozent der Zuschauerplätze in den Stadien verfügen zu können. Der Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia wurde nicht zugelassen, Spiele bei der WM zu leiten, da ihm die Einreise in die USA verweigert wurde.

Brasiliens Superstar Neymar befindet sich auf dem Weg der Besserung, nachdem er eine Muskelverletzung an der Wade diagnostiziert bekommen hatte. Die Niederlande müssen bei der WM auf den Verteidiger Jurrien Timber verzichten, da er sich von einer Leistenverletzung nicht ausreichend erholt hat. Bei einer Schiesserei in der Nähe des englischen Teamquartiers für die WM sind neun Menschen verletzt worden.

Rekord-Weltmeister Brasilien muss an der WM auf den Abwehrspieler Wesley von der AS Roma verzichten, da er eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel hat





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