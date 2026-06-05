Fußball-WM 2026: Alle 26 Spieler bei Nationalhymnen auf dem Platz

Die FIFA hat die Zeremonie vor WM-Spielen angepasst: Erstmals stehen alle 26 Spieler eines Teams während der Nationalhymnen im Mittelkreis. Dies schließt die Ersatzspieler ein und soll jedem Akteur ermöglichen, den Moment voller Stolz zu erleben. Die Eröffnungszeremonie wird zudem durch zusätzliche visuelle Elemente wie ein Banner, kleine Flaggen und das FIFA-Logo bereichert. Im Turnierverlauf sind Erweiterungen mit farbigem Rauch oder Pyrotechnik geplant. Die Neuerung betont die Wertschätzung für den gesamten Kader und folgt dem Trend, traditionelle Rituale inklusiver zu gestalten.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft werden erstmals alle 26 Spieler eines Teams während der Nationalhymnen auf dem Platz stehen. Die FIFA hat die Zeremonie vor dem Anpfiff angepasst: Alle Akteure versammeln sich um ein Banner im Mittelkreis.

Diese Neuerung soll sicherstellen, dass nicht nur die Startelf, sondern jeder einzelne Spieler - einschließlich der Ersatzspieler - diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann. Die offizielle Mitteilung des Weltverbands eine Woche vor Turnierbeginn unterstreicht die Bedeutung dieser Geste für die gesamte Mannschaft. Zusätzlich werden die Teams beim Einlaufen von Kindern und Jugendlichen begleitet, und die Zeremonie wird durch weitere visuelle Elemente bereichert, darunter ein Banner im Mittelkreis, kleine Nationalflaggen sowie das charakteristische FIFA-Logo auf dem Spielfeld.

Nach den Nationalhymnen verlässt die Ersatzbank jedoch das Feld für den Handschlag der Spielführer und das Mannschaftsfoto, das traditionell nur die Starting Eleven zeigt. Im Verlauf des Turniers plant die FIFA, die Zeremonie um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik zu erweitern. Das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA beginnt am kommenden Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt.

Die Regeländerung hat bereits Diskussionen unter Fans und Experten ausgelöst, wobei einige die Geste als wichtige Anerkennung für alle Spieler begrüßen, unabhängig von ihrer Einsatzzeit. Andere fragen sich, ob symbolische Akte den sportlichen Fokus nicht zu sehr in den Hintergrund drängen. Die FIFA betont hingegen, dass solche Momente den Gemeinschaftssinn und die globale Verbindung des Sports stärken sollen. Mit dieser Anpassung folgt der Weltverband einem Trend, bei dem traditionelle Rituale modernisiert werden, um eine umfassendere Botschaft zu vermitteln.

Die Entscheidung, alle 26 Spieler einzubeziehen, könnte zudem die Teammoral stärken und jedem Akteur das Gefühl geben, Teil des historischen Ereignisses zu sein, selbst wenn er nicht zum Einsatz kommt. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der die Belastung für die Profis enorm hoch ist und die Rotation im Kader deutlich zunimmt. Die Zeremonie wird somit nicht nur zu einer Feier der Nationen, sondern auch zu einer Wertschätzung für die hinter den Kulissen arbeitenden Spieler.

Die Einführung von farbigem Rauch und Pyrotechnik während des Turniers deutet darauf hin, dass die FIFA die theatralische Komponente weiter ausbauen möchte, um das Spektakel für Zuschauer vor Ort und an den Bildschirmen zu steigern. Kritiker warnen allerdings vor einer zunehmenden Kommerzialisierung und Ablenkung vom eigentlichen Spiel. Unabhängig von der Meinung über die neue Regel ist klar, dass die Weltmeisterschaft auch außerhalb des sportlichen Wettbewerbs stets für ihre aufwendigen Eröffnungszeremonien bekannt ist, die kulturelle Vielfalt und globale Einheit zelebrieren.

Dieses Jahr wird diese Tradition mit der Einbeziehung des gesamten Kaders weiter fortgeführt. Die Entscheidung fällt zudem in eine Zeit, in der die FIFA zahlreiche Reformen umsetzt, um auf verschiedene Kontroversen zu reagieren und das Image des Fußballweltverbands zu verbessern. Die Anerkennung aller Spieler während der Nationalhymnen kann als Schritt in diese Richtung gesehen werden, um das Gemeinschaftsgefühl zu betonen und den Wert jedes Einzelnen hervorzuheben.

Ob diese Maßnahme langfristig beibehalten wird, hängt wohl auch vom Feedback der Teams und des Publikums ab. Während einige Mannschaften die neue Regel begrüßen, könnten andere die erhöhte Aufmerksamkeit als zusätzlichen Druck empfinden. Die Zeremonie bleibt jedoch ein fester Bestandteil jedes WM-Spiels und wird nun noch inklusiver gestaltet. Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird voraussichtlich Millionen von Zuschauern weltweit verfolgen und einen ersten Eindruck von der neuen Atmosphäre geben.

Insgesamt zeigt die Regeländerung, wie sich Traditionen im Fußball wandeln können, ohne ihren Kern zu verlieren. Die Botschaft ist klar: Jeder Spieler im Kader ist Teil des Teams und verdient Anerkennung





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