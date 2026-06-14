Fußball-Weltmeisterschaft: Brasilien verhindert Fehlstart, Schottland gewinnt gegen Haiti

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Brasilien hat dank Vinícius Júniores Traumtor einen Fehlstart verhindert und trifft nun auf Aussenseiter Haiti. Schottland gewann dank McGinns Tor 1:0 gegen Haiti und führt Gruppe C an.

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Brasilien hat dank Vinícius Júnior es Traumtor einen Fehlstart verhindert und trifft nun auf Aussenseiter Haiti .

Schottland gewann dank McGinns Tor 1:0 gegen Haiti und führt Gruppe C an. Die Schweiz spielte gegen Katar 1:1 und erinnerte mit einer besonderen Geste an die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Der Präsident des Fussball-Weltverbands Fifa, Infantino, postete auf Instagram ein aktuelles Foto, das ihn mit dem Präsidenten des FC Lutry, Stéphane Bise, zeigt. Sieben Spieler des Schweizer Amateurclubs starben bei dem Brand an Neujahr in der Bar Le Constellation, fünf weitere wurden teils schwer verletzt.

Bise zu dem WM-Spiel in San Francisco zu empfangen, sei für ihn von grossem Bedeutung, schrieb Infantino. Es sei trotz der Freude über die WM wichtig, einen Moment innezuhalten und derer zu gedenken, die bei der Tragödie in Crans-Montana im Wallis Anfang des Jahres ihr Leben verloren haben oder von ihr betroffen waren - unter ihnen viele mit Bezug zum FC Lutry. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Beim Drama in Crans-Montana kamen insgesamt 41 Menschen ums Leben, 115 wurden verletzt. Der Fussball lehrt uns Menschlichkeit, und wir sind in Gedanken bei den Familien, Freunden und Angehörigen aller Betroffenen, schrieb Infantino. Ein Traumtor von Vinícius Júnior hat Rekordtitelträger Brasilien vor einem Fehlstart bewahrt.

Der Offensivstar von Real Madrid erzielte beim 1:1 gegen Marokko in East Rutherford in der 32. Minute den Ausgleich. Ismael Saibari hatte Afrikameister Marokko zuvor in Führung gebracht (21. ).

Brasilien, das den bislang letzten seiner insgesamt fünf WM-Titel vor 24 Jahren gewonnen hat, gehört beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht zu den grossen Favoriten. Den kniffligen Auftakt vor 80'663 Fans hat die Seleção aber immerhin schon mal ohne grösseren Schaden überstanden. Der WM-Vierte von 2022 dürfte der schwierigste Gegner in Gruppe C gewesen sein. In ihrem zweiten Vorrundenspiel treffen die Brasilianer auf Aussenseiter Haiti, die hoch gehandelten Marokkaner bekommen es mit Schottland zu tun.

Vor dem Sieg Schottlands gegen Haiti sorgten die schottischen Fans für einen Gänsehautmoment. Sie sangen im Boston-Stadion Flower of Scotland, die Nationalhymne, in voller Inbrunst - eine eindrückliche Szenerie. Die Türkei hat ihr WM-Comeback nach 24 Jahren verpatzt und gegen Australien überraschend eine Niederlage kassiert. In Vancouver verlor der grosse Favorit 0:2 und steht vor dem Duell mit Paraguay bereits unter Druck.

Nestory Irankunda (27. Minute) traf für Australien zur Führung, Connor Metcalfe sorgte in der 75. Minute für das 2:0. Ins Duell mit Co-Gastgeber USA in Seattle können die Socceroos am Freitag in Gruppe D mit Selbstvertrauen und einer echten Chance auf die K.o.

-Runde gehen. 2002 waren die Türken zuletzt für eine WM qualifiziert, für die Generation um Real Madrids Star Arda Güler und Captain Hakan Calhanoglu ist das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko die erste WM-Teilnahme. Trotz der mühsamen Qualifikation über die Playoffs ging die Türkei als Favorit ins Duell mit Australien und hatte auch mit grossem Abstand mehr Ballbesitz - konnte damit aber viel zu wenig anfangen.

Mit teilweise neun Mann im eigenen Strafraum verteidigte Australien die Führung, für die Türkei gab es kein Durchkommen. Das Tor durch Irankunda fiel durch einen Konter unmittelbar, nachdem Güler die erste echte Chance für die Türkei hatte. Auch beim zweiten Treffer nutzten die Australier eine Unachtsamkeit der drückenden Türken eiskalt aus. Metcalfe traf von ausserhalb des Strafraums mit einem starken Schuss ins kurze Eck.

Grossen Anteil am Erfolg für Australien hatte Torwart Patrick Beach, der überraschend für Captain Matthew Ryan spielte und zu seinem dritten Länderspiel kam. In der 57. Minute parierte er einen gefährlichen Freistoss von Güler, in der 86. dann den von Calhanoglu. Kurz zuvor war Jackson Irvine noch ins Spiel gekommen und half, den Vorsprung zu verteidigen.

Beim 1:1 gegen Katar können ausgerechnet Captain Granit Xhaka und sein erster Vertreter Manuel Akanji das Team nicht wachrütteln





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