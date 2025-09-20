Ruben Vargas trifft für Sevilla, Real Madrid führt LaLiga an, Juventus kommt in der Serie A nicht über ein Unentschieden hinaus.

LaLiga: Sevilla feiert Auswärtssieg, Vargas trifft\Im vierten Spiel der Saison konnte Ruben Vargas endlich sein erstes Saisontor für Sevilla erzielen. Der Nationalspieler, der in den letzten Spielen durch starke Vorlagen glänzte, traf in der 10. Minute zur 1:0-Führung im Auswärtsspiel gegen Alaves. Vargas setzte sich gegen drei Gegenspieler durch, legte sich den Ball auf seinen linken Fuß und versenkte ihn anschließend präzise in die obere Ecke. Alaves gelang zwar in der 17.

Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Vicente der schnelle Ausgleich, doch der eingewechselte Routinier Alexis Sanchez sicherte Sevilla in der 67. Minute mit seinem Treffer den wichtigen 2:1-Auswärtssieg. Real Madrid festigte seine Position an der Tabellenspitze der LaLiga mit einem souveränen 2:0-Heimsieg gegen Espanyol Barcelona. Die Tore erzielten Eder Militao und Kylian Mbappé mit beeindruckenden Distanzschüssen. In der Serie A hingegen konnte Juventus Turin am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Hellas Verona nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskommen. Francisco Conceicaos Führungstreffer für Hellas Verona glich Gift Orban kurz vor der Halbzeit durch einen verwandelten Elfmeter aus, nachdem Joao Mario im Strafraum ein Handspiel begangen hatte. In der 67. Minute ging Verona durch einen Kopfballtreffer von Kapitän Suat Serdar vermeintlich in Führung, doch nach einer VAR-Überprüfung wurde der Treffer wegen Abseits aberkannt.





