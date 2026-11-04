Fußball-Champions-League: Barcelona, Bayern, Inter und PSG dominieren klar
Barcelona, Bayern München, Inter Mailand und PSG verzeichnen deutliche Siege in der Champions League. Manchester United kämpft sich nach Rückstand zum Sieg.
Der FC Barcelona gewinnt mit 3:0 gegen Aston Villa. Johan Manzambi zeigt in seiner ersten Saison drei Tore. Manchester United dreht ein Spiel gegen Roma. Bayern München schlägt Atlético Madrid. Inter Mailand gewinnt in Rotterdam. PSG besiegt Villarreal mit 6:0.
Barcelona besiegt Villa klar mit drei Toren
Der FC Barcelona gewinnt mit 3:0 gegen Aston Villa. Die Partie in Barcelona verläuft für die Heimmannschaft sehr erfolgreich. Lamine Yamal stellt in der siebten Minute auf 1:0. Er profitiert von einem Fehler von João Gomes. Raphinha trifft in der 52. Minute zum 2:0. Ein abgefälschter Schuss kullert ins Tor. In der 64. Minute setzt Raphinha ein zweites Tor. João Cancelo liefert die Vorlage. Der spanische Meister ist damit sicher im Rennen. Johan Manzambi wechselt vor dem dritten Treffer aus. Der Schweizer Spieler steuert drei Tore bei. Er ist in neun Pflichtspielen aktiv. Aston Villa unterliegt dennoch deutlich.Also readHat der Ski-Zirkus bald eine «Champions League»?
Manchester United kehrt gegen Roma zurück
Manchester United gewinnt trotz 0:2-Rückstand. Das Spiel gegen die AS Rom ist sehr spannend. Matias Soulé trifft in der elften Minute. Er nutzt einen Fehler der Abwehr. Donyell Malen erzielt in der 17. Minute den Elfmeter. United-Fans werfen Tennisbälle auf das Feld. Bruno Fernandes verkürzt in der 58. Minute. Er profitiert von einem Regelverstoß. Das Team dreht die Partie noch. Der Sieg ist trotz der Anfangsschwierigkeit wichtig.
Bayern München gewinnt in Madrid ohne Niederlage
Bayern München gewinnt mit 2:0 bei Atlético Madrid. Die Münchner bleiben ohne Niederlage. Atlético hatte acht der letzten neun Spiele gewonnen. Lennart Karl trifft in der 54. Minute. Er stiehlt Robin Le Normand den Ball. Dayot Upamecano zittert die Latte. Harry Kane gibt die Vorlage. Konrad Laimer trifft in der 74. Minute. Das Spiel ist in Madrid entschieden. Der Sieg bleibt in der Spanischen Hauptstadt erhalten.
Inter Mailand siegt sicher in Rotterdam
Inter Mailand gewinnt mit 3:0 bei Feyenoord. Die Italiener haben in der Champions League gewonnen. Manuel Akanji ist in der Startelf. Yann Bisseck trifft in der 8. Minute. Pio Esposito erhöht vor der Pause. Er trifft per Kopf. Piotr Zieliński trifft in der 54. Minute. Ein Schuss prallt an den Pfosten. Inter gewinnt ungefährdet. Die italienische Mannschaft zeigt eine gute Leistung. Der Sieg ist wichtig für die Qualifikation.
PSG siegt gegen Villarreal trotz Verletzungen
PSG gewinnt mit 6:0 gegen Villarreal. Marquinhos und Nuno Mendes fehlen. Ousmane Dembélé ist auch verletzt. João Neves trifft in der 17. Minute. Désiré Doué trifft kurz danach. Senny Mayulu trifft in der gleichen Minute. Fabián Ruiz trifft kurz vor der Halbzeit. Er stellt das 5:0 her. David Boly trifft in der 78. Minute. Er ist 17 Jahre alt. Es ist sein erstes Profi-Tor. PSG gewinnt klar trotz der Ausfälle.
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