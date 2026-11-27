Massive Neuschneefälle lassen Schweizer Pisten früher öffnen. Rekordverkauf bei Abos in 4 Vallées und Saas Fée trotz Herausforderungen für die Betreiber.

Massive Neuschnee fälle in den Schweizer Alpen ermöglichen eine vorzeitige Eröffnung zahlreicher Skigebiete und brechen einen fast 40-jährigen Rekord für den November. Die Wintersportsaison beginnt früher als geplant, da die Wetterbedingungen Ende November traditionell noch grün-braune Hänge schweifen lassen, die nun schneeweiß bedeckt sind. Besonders im Wallis und in den Voralpen profitieren die Regionen von dem ungewöhnlichen Winterwetter, das bereits am Wochenende einen Ansturm auf die Pisten erwarten lässt.

Schneelage in Saas Fée und 4 Vallées

Das Skigebiet Saas Fée meldet den höchsten Schneeeintrag aller Schweizer Regionen, wobei die Schneedecke am Allalingletscher aktuell eine Höhe von 1,60 Meter erreicht. Die Ski-Saison ist dort bereits gestartet, unter anderem unterstützt durch die im Sommer betriebene Snow-Farming-Infrastruktur, die sechs der insgesamt 23 Skianlagen in Betrieb nimmt. Im benachbarten Walliser Skiresort 4 Vallées verzeichnet man hingegen rekordverdächtige Verkaufszahlen bei Saisonabonnements, was auf die starke mediale Präsenz der Schneemassen zurückzuführen ist.

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Reaktionen der Betreiber und Kunden

Eric Crettaz, der Generaldirektor des Bergbahnunternehmens Télé-Thyon, bestätigt die gesteigerte Buchungsintensität und führt an, dass Menschen die Schneelage in sozialen Medien und Nachrichten beobachten, woraufhin sie direkt reservieren. Diese positive Resonanz treibt die Nachfrage an, während gleichzeitig die Infrastruktur auf die veränderten Bedingungen reagiert. Die Betreiber nutzen die frühe Schneelage, um bereits vor der üblichen Hauptsaison Betrieb zu starten und so den hohen Interessentenstrom aufzufangen.

Änderungen im Pistenmanagement

Der reiche Naturschnee stellt die Skigebiete vor logistische Herausforderungen, da die sonst übliche Produktion von Kunstschnee zur Präparation vorerst in den Hintergrund tritt. Ein Pistenbully-Fahrer der Region 4 Vallées erklärt gegenüber RTS, dass man nun verstärkt mit Naturschnee arbeiten müsse, was einen anderen technischen Ansatz erfordert als die gewohnte Kunstschnee-Produktion. Trotz dieser Anpassungen betrachten die Betriebe das Phänomen als Luxusproblem, da qualitativ hochwertiger Naturschnee die Snowsports-Erfahrung für die Gäste deutlich verbessert.

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Geplante Öffnungszeiten und Wetterlage

Während der Großteil der Skigebiete seine Pisten schrittweise bis zum 19. Dezember 2026, dem Samstag vor den Weihnachtsferien, öffnen, starten einige bereits am kommenden Wochenende. Das Skigebiet Adelboden, das ursprünglich für den 5. Dezember geplant war, wirft am Samstag die Lifte zum ersten Mal in dieser Saison hoch. Ähnliche Beschleunigungen sind in den Flumserbergen und Wangs-Pizol zu verzeichnen, wobei viele weitere Regionen ihre Tore bereits am Freitag oder Samstag öffnen.

Wetterprognose und Ansturm

Die Meteorologische Station MeteoSchweiz sagt für das Wochenende in der Höhe schönes Wetter voraus, warnt jedoch davor, dass eine dicke Nebeldecke oder Regen die Sicht beeinträchtigen könnten. Trotz dieser möglichen Einschränkungen ist mit einem deutlichen Anstieg der Besucherzahlen auf die Berge zu rechnen. Die Kombination aus historischen Schneemengen, früher Verfügbarkeit und günstigen Vorhersagen sorgt für eine hohe Attraktivität der Schweizer Wintersportorte in dieser frühen Phase der Saison.