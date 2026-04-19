Frühlingsjahrmarkt und OFFA: Ruhiger Abschluss mit minimalen Zwischenfällen in St. Gallen

Die Stadtpolizei St. Gallen zieht eine positive Bilanz über den Frühlingsjahrmarkt und die OFFA. Wenige Zwischenfälle, hauptsächlich Hilfeleistungen und kleinere Vergehen, prägten das Geschehen. Drei Interventionen, eine Anzeige wegen Hinderung einer Amtshandlung und Beschimpfung sowie eine Sachbeschädigung waren die einzigen nennenswerten Vorkommnisse.

Die Stadtpolizei St. Gallen kann auf eine insgesamt ruhige und von wenigen Zwischenfällen geprägte Durchführung des diesjährigen Frühlingsjahrmarkt s und der OFFA zurückblicken.

Beide Grossveranstaltungen, die am 15. April 2026 ihren Auftakt feierten und am heutigen Abend ihre Tore schliessen, verliefen aus Sicht der Exekutive grösstenteils ohne nennenswerte Störungen.

Diese positive Bilanz unterstreicht die gute Organisation und das verantwortungsbewusste Verhalten der Besucherinnen und Besucher, die zum friedlichen Ablauf beigetragen haben.

Die Polizei hob hervor, dass der Fokus des Einsatzes vor allem auf präventiven Massnahmen und unterstützenden Funktionen lag. Dies beinhaltete eine breite Palette von Dienstleistungen, die weit über die reine Sicherheit hinausgingen. So leistete die Stadtpolizei beispielsweise wiederholt medizinische Hilfeleistungen für Personen, die vor Ort gesundheitliche Probleme erlitten.

Auch die Feststellung von Personalien, etwa bei kleineren Unstimmigkeiten oder zur Identifikation von Hilfesuchenden, gehörte zum täglichen Aufgabenbereich der Einsatzkräfte. Diese Hilfsbereitschaft demonstriert die Rolle der Polizei als integraler Bestandteil des Veranstaltungsumfelds, der sowohl für die Sicherheit als auch für das Wohlbefinden der Anwesenden sorgt.

Im Gegensatz zu manch früheren Jahren, in denen grössere Zwischenfälle die Berichterstattung dominierten, waren die registrierten Interventionen in diesem Jahr überschaubar.

Die Zahlen sprechen für sich: Insgesamt verzeichnete die Stadtpolizei nur drei nennenswerte Interventionen. Dies ist eine erfreulich niedrige Zahl für Veranstaltungen dieser Grösse, die Zehntausende von Menschen anziehen.

Die geringe Anzahl an Beanstandungen lässt darauf schliessen, dass die meisten Besucherinnen und Besucher die Regeln einhielten und ein friedliches Miteinander pflegten.

Von den registrierten Interventionen musste eine Person zur Anzeige gebracht werden. Dies geschah aufgrund einer Kombination aus Hinderung einer Amtshandlung und Beschimpfung. Solche Vorfälle, die sich gegen die Einsatzkräfte richten, sind bedauerlich, stellen aber im Kontext der gesamten Veranstaltung eine seltene Ausnahme dar.

Ein weiterer geringfügiger Vorfall war eine Sachbeschädigung an einer mobilen Toiletteneinheit, einem sogenannten ToiToi. Auch wenn dies ärgerlich ist und Kosten verursacht, ist es im Vergleich zu anderen möglichen Delikten eine eher geringfügige Angelegenheit. Die Polizei konnte diesen Vorfall aufnehmen und entsprechende Schritte einleiten.

Auffallend ist zudem, dass lediglich eine Person wegen öffentlichen Urinierens gebüsst wurde. Dies ist ein Indikator dafür, dass die Besucherinnen und Besucher die vorhandenen sanitären Einrichtungen nutzten und auf ein Mindestmass an Ordnung und Sauberkeit achteten.

Die Stadtpolizei St.Gallen kann somit auf eine erfolgreiche Durchführung der beiden Veranstaltungen zurückblicken, die von einer hohen Sicherheit und einem geringen Mass an Kriminalität geprägt war. Die positiven Rückmeldungen und die ruhige Gesamtlage bestätigen die Anstrengungen aller Beteiligten, einschliesslich der Organisatoren, der Sicherheitskräfte und des Publikums.

Die positiven Ergebnisse der diesjährigen Frühlingsjahrmarkt- und OFFA-Saison in St.Gallen sind ein Beleg für die effektive Zusammenarbeit zwischen den Veranstaltern, der Stadtverwaltung und der Stadtpolizei.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Sicherheitskonzepten und die Präsenz der Polizei, die sowohl auf strikte Massnahmen bei Bedarf auch auf deeskalierende und unterstützende Einsätze setzt, scheinen sich auszuzahlen.

Die Tatsache, dass der grösste Teil der polizeilichen Tätigkeit darin bestand, Hilfe zu leisten – sei es im medizinischen Bereich oder bei der Klärung von Identitäten –, unterstreicht die friedliche und geordnete Atmosphäre. Dies ermöglicht es den Einsatzkräften, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren, ohne von alltäglichen Kleinkriminalitäten oder schwerwiegenden Störungen in Anspruch genommen zu werden.

Die Anzeigen wegen Hinderung einer Amtshandlung und Beschimpfung sind zwar zu verurteilen, stellen aber im Verhältnis zur Besucherzahl eine minimale Anzahl dar und werden konsequent verfolgt.

Auch die Sachbeschädigung an der Toilettenkabine ist bedauerlich, wird aber ebenfalls im Kontext der Gesamtsituation als kleiner Makel betrachtet.

Die geringe Zahl an Bussen für öffentliches Urinieren zeugt von einer verbesserten Verhaltensweise des Publikums und der guten Verfügbarkeit von sanitären Anlagen.

Insgesamt kann die Stadtpolizei St. Gallen eine sehr positive Bilanz ziehen und die Frühlingsjahrmarkt- und OFFA-Saison 2026 als eine äusserst erfolgreiche und problemlose Veranstaltung abhaken. Die positiven Erfahrungen und die gelebte Kooperation bilden eine ausgezeichnete Grundlage für die Planung und Durchführung zukünftiger Events in der Stadt





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