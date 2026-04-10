Die Schweizer Salatlandschaft blüht auf: Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Salatsorten, die im Frühling Saison haben, wie Batavia, Eichblatt und Lollo, und wie Sie diese köstlichen Salate am besten zubereiten und geniessen können. Ein Überblick über Anbau, Import und Nährwerte.

Im Jahr 2024 erfreute sich die Schweiz an einer reichen Salaternte. Über 10.700 Tonnen Kopfsalat wurden im Inland produziert, was die Beliebtheit dieses Klassikers unterstreicht. Doch das ist nur der Anfang der vielfältigen Salatwelt, die im Laufe des Jahres auf den Tellern der Schweiz erinnen und Schweiz er landet. Im Frühling gesellen sich zu den traditionellen Wintersalaten wie Zuckerhut und Nüsslisalat weitere, frische Sorten hinzu.

Ab März beginnt die Saison für Batavia, Eichblatt und Lollo, gefolgt von weiteren Salatvarianten im April. Die Auswahl an Salaten bietet somit eine abwechslungsreiche und saisonale Bereicherung für die Küche. Der Batavia, eng verwandt mit dem Eisbergsalat, ist eine frühe Frühjahrssorte. Er stammt ursprünglich aus Frankreich und gehört zu den ältesten Vertretern der Gartensalate, die einen fest geschlossenen Kopf bilden. Anders als der Eisbergsalat, öffnet sich der Batavia leicht nach oben. Seine Blätter sind stark gekraust und variieren in der Farbe von grün bis grünrot. Wer nicht bis Mai auf den Eisbergsalat warten möchte, kann ab März auf den Batavia zurückgreifen. Im Jahr 2024 wurden in der Schweiz rund 4.100 Tonnen Batavia angebaut, ergänzt durch 1.500 Tonnen Importware. Diese Zahlen verdeutlichen die wachsende Bedeutung des Batavia als beliebte Salatoption. \Kopfsalat, ein weiterer Favorit, erfreut sich ebenfalls grosser Beliebtheit in der Schweiz. Er ist von März bis Dezember in roter und grüner Form erhältlich. Der Kopfsalat gehört zur Sortengruppe des Gartensalats und stammt vermutlich vom wilden Lattich ab, einer Pflanze, die in Teilen Südeuropas und Vorderasiens beheimatet ist. Die im Jahr 2024 in der Schweiz produzierten über 10.700 Tonnen Kopfsalat belegen die hohe Nachfrage. Darüber hinaus wurden über 5.000 Tonnen importiert, was zu einem Pro-Kopf-Verzehr von fast 1,8 Kilogramm führte. Eisbergsalate, ursprünglich in den USA gezüchtet, verdanken ihren Namen der Lagerung auf Eisblöcken während des Transports. Diese Salate bestehen zu 95 Prozent aus Wasser. Die dunkleren, äußeren Blätter sind besonders reich an Vitaminen wie A, K, B und C sowie Mineralstoffen wie Kalzium, Eisen und Phosphat. Die helleren Innenblätter sind milder im Geschmack, enthalten aber weniger Nährstoffe. Der Kopfsalat selbst enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe, und seine Zitronen- und Apfelsäure sorgen für einen erfrischenden Geschmack. Um die Vitamine zu erhalten, sollte Kopfsalat erst kurz vor dem Verzehr zubereitet und die Blätter zerzupft statt geschnitten werden.\Eichblatt, eine relativ junge Salatart, entstanden aus einer Kreuzung von Lattich und Kopfsalat, ist eine weitere Bereicherung des Salatangebots. Im Jahr 2024 wurden auf etwa 250 Hektar rund 4.700 Tonnen Eichblatt geerntet, ergänzt durch 1.200 Tonnen Importware. Die Blätter des Eichblatts sind lang, schmal und unregelmäßig geformt, was an Eichenlaub erinnert. Eichblatt schmeckt nussig-frisch und enthält im Gegensatz zu Wintersalaten keine Bitterstoffe. Es gibt Eichblatt in roten und grünen Varianten, wobei die Blätter locker angeordnet sind und keinen Kopf bilden. Lollo, mit seiner Saison von März bis November, ist ein weiterer beliebter Salat. Er wird meist roh als Salat gegessen, kann aber auch warm zubereitet werden. Lollo hat, ähnlich wie Batavia, stark gekrauste Blätter und bildet eine dichte Rosette. Die Sorte ist in grüner und roter Ausführung erhältlich. Im Jahr 2024 wurden auf rund 130 Hektaren knapp 3.900 Tonnen Lollo angebaut, ergänzt durch gut 1.600 Tonnen Importe. Die Vielfalt der Salatsorten in der Schweiz bietet somit eine saisonale und geschmackliche Bereicherung für die Ernährung





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salat Batavia Eichblatt Lollo Kopfsalat Saison Schweiz Anbau Ernährung Gemüse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

So bekommen Sie die Bilder der Artemis II mit Siri-Shortcut geladenNicht nur iPhone-Kameras hat das Raumschiff Orion mit an Bord. Die NASA veröffentlicht auf ihrem Flickr-Kanal Fotos der Artemis-II-Version, die man sich leicht per Kurzbefehl in seine eigene Mediathek laden kann.

Read more »

Luga 2026: Das erwartet Sie an der Zentralschweizer FrühlingsmesseZahlreiche Ausstellende, viele Events, grosse Sonderschauen und eine Playmobil-Welt. Bei der nächsten Luga gibt's viel zu entdecken.

Read more »

Schlager-Star Helene Fischer sagt, was sie wirklich über ihr Gesicht denktAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: So kommen Sie an TicketsDie Heim-WM beginnt erst im nächsten Mai, die Vorfreude ist bereits riesig. Das zeigt sich bei den Ticket-Bestellungen. Der Frust ist bei einigen Schweizer Fans jedoch schon gross.

Read more »

Sie tat, wovor Menschen Angst haben – jetzt bekommt diese Ratte ein SteindenkmalAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Vielfalt in der Berner Landwirtschaft: Zwischen Spezialisierung und DiversifizierungEin Podcast beleuchtet die Zukunft der Berner Landwirtschaft und diskutiert die Balance zwischen Spezialisierung und Diversifizierung. Experten erörtern die Herausforderungen und Chancen vielfältiger Betriebe, die Rolle des politischen Rahmens und die Bedeutung des Denkens.

Read more »