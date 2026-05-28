Frühling 2026 im Tierpark Bern: Wolfswelpen, Elch‑Zwillinge und junge Wisente begeistern Besucher

Der Frühling 2026 bringt im Tierpark Bern eine Fülle von Jungtieren: Wolfswelpen, Elch‑Zwillinge, Wisente, Steinböcke und Flamingoküken. Forschungseinrichtungen nutzen neue Kameras, um das Sozialverhalten der Tiere zu studieren, während die natürlichen Geburten ohne tierärztliche Intervention verlaufen.

Der Frühling 2026 schenkt dem Tierpark Bern ein beeindruckendes Schauspiel des Neubeginns: Zahlreiche Jungtiere haben in den letzten Monaten das Licht der Welt erblickt und bereichern nun das Naturerlebnis der Besucher.

Am 21. April wurden im Wolfshabitat des Parks erstmals vier Wolfswelpen geboren. Die winzigen Raubtiere sind bei der Geburt blind und taub und verbringen ihre ersten Lebenswochen in einer geschützten Wurfhöhle, wo sie von ihrer Mutter umsorgt werden. Für die Forschung der Universität Neuchâtel wurden in allen vier Wolfshöhlen hochauflösende Live‑Kameras und empfindliche Mikrofone installiert.

Diese technische Ausstattung liefert erstmals Vergleichsdaten über mehrere Jahre hinweg und ermöglicht den Wissenschaftler*innen, das Sozialverhalten des Rudels in den kritischen ersten Lebenswochen detailliert zu analysieren. Die gewonnenen Aufnahmen werden nicht nur zur Dokumentation des Wachstums der Jungtiere genutzt, sondern auch dazu beitragen, langfristige Verhaltensmuster und Kommunikationsstrategien zu verstehen, die für den Artenschutz von großer Bedeutung sind. Auch die anderen Arten im Park zeigen sich von ihrer fruchtbarsten Seite. Am 18.

Mai kamen zwei Elch‑Zwillinge zur Welt, die bereits wenige Minuten nach dem ersten Atemzug eigenständig auf die Beine kommen. Trotz ihrer schnellen Mobilität verbringen die Elchkälber die ersten zwei Wochen in einer abgelegenen Umgebung, um ungestörte Ruhe zu genießen. Kurz darauf, am 8. und 15. Mai, erblickten junge Wisente das Licht der Sonne.

Wie bei den Elchen stehen die robusten Rinder bereits nach etwa 20 Minuten selbständig, sodass sie rasch in die Herde integriert werden können. Die Geburten verliefen alle ohne den Eingriff eines Tierarztes, ein Hinweis darauf, dass die Tiere im geschützten Umfeld des Parks optimale Bedingungen für eine natürliche Entbindung vorfinden. Kommunikationsleiterin Doris Slezak betonte, dass selbst in Abwesenheit des Personals viele dieser Momente unbemerkt, aber erfolgreich abliefen.

Der Tierpark verzeichnet zudem einen Anstieg weiterer Jungtiere: Bei den Steinböcken, Steinkäuzen, Bezoarziegen und den prächtigen rosa Flamingos wurden neue Nachkommen geboren. Flamingoküken erscheinen zunächst grau, da sie noch nicht die pigmentreiche Nahrung ihrer Eltern erhalten, die später ihr charakteristisches Rosa hervorbringt.

Außerdem sind derzeit verschiedene Brutvorgänge von Auer- und Birkhühnern, Bienenfressern, Rothühnern und Raufußkäuzen im Gange; ihr Nachwuchs wird in den kommenden Wochen ebenfalls das Publikum begeistern. All diese Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung des Tierparks Bern als lebendiges Naturschutz‑ und Bildungszentrum, das nicht nur Artenvielfalt bewahrt, sondern auch wertvolle Einblicke in das Leben junger Wildtiere ermöglicht





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