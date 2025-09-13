Frühfranzösisch und der Sprachgebrauch

Eine Kolumne über die Debatte um den Frühfranzösisch im Kanton Zürich und die Herausforderungen der Mehrsprachigkeit in der Schweiz.

In einem aktuellen Beitrag legt der Kolumnist für die Zeitung eine klare Meinung zu einem aktuellen Thema dar: der Frühfranzösisch -Debatte im Kanton Zürich. Auf den ersten Blick mag die Idee, den Frühfranzösisch aufgrund fehlender Interesse und Verständnis wieder ganz aufzugeben, naheliegend erscheinen. Schließlich soll es ja angeblich nur Englisch für die Verständigung über den Röstigraben brauchen.

Der Kolumnist widmet sich jedoch diesem Argument und zeigt mit einem Beispiel aus seinem eigenen Leben, dass Sprache und Sprachlernprozesse in der Kindheit viel komplexer sind als gedacht. Neben dem persönlichen Aspekt bringt er auch die Diskrepanz zwischen der theoretischen Argumentation und dem tatsächlichen Sprachgebrauch in der Schweiz in den Vordergrund. Langsam doch stetig finden Deutschland und Österreich mehr und mehr Einfluss in der Schweizer Sprachlandschaft und auch wenn es für manche zunächst befremdlich wirkt, so ist dies ein Prozess, der keine Zukunft für Frankreich in der Schweiz impliziert, sondernJacques zeigt in seinem Band diese Rolle des «Neuen» im Schweizer Deutsch auf: Durch Lehnwörter aus dem Französischen, Italienischen und Englischen ist das Schweizerdeutsch in der Lage, sich den neuen Anforderungen anzupassen und ästhetisch weiterzuentwickeln.





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Sprachpolitik Frühfranzösisch Englisch Mehrsprachigkeit Schweiz

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Acht Teams, der gleiche Modus und eine gewichtige NeuerungArchiv: Bernerinnen krönen sich zum Schweizer Meister

Weiterlesen »

LA-WM aus Schweizer Sicht - Trümpfe, Träume, Newcomer und eine letzte LückeTokio: Extrem heiss, extrem feucht

Weiterlesen »

Drei Sennen, drei Geschichten, eine TraditionDie Zeit der Alpfahren ist in vollem Gang. So auch im Kanton Appenzell Innerrhoden. Diese Video-Dokumentation zeigt die Appenzeller Alpabfahrt in ihrer authentischsten Form - das sennische Fahren, wie es seit Generationen praktiziert wird.

Weiterlesen »

Lehrer und Primarschulpräsidentin: Frühfranzösisch überfordertFranzösischlehrer Pichard und Primarschulpräsidentin Hänni berichten von Herausforderungen und Überforderung.

Weiterlesen »

8 Fallen bei der Autoversicherung – eine kennen viele nichtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Weiterlesen »

Frühfranzösisch: Kolumne von Carmen KiserKolumnistin Carmen Kiser schreibt über die Abschaffung des Frühfranzösisch – und warum das falsch ist.

Weiterlesen »