Frühe Hitzewelle stellt Europa auf Probe: Rekordtemperaturen im Mai und erste Maßnahmen

Eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle führt in mehreren europäischen Ländern zu Rekordtemperaturen und ersten gesundheitlichen wie infrastrukturellen Problemen. Italien ruft die höchste Warnstufe aus, Großbritannien verzeichnet einen neuen Mai-Rekord, und Spanien erlebt sommerliche Hitze. Die Ereignisse zeigen die Verwundbarkeit gegenüber Klimaextremen bereits vor dem offiziellen Sommerbeginn.

Europa erlebt bereits Ende Mai eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle , die mehrere Länder gleichzeitig betrifft und außergewöhnlich hohe Temperaturen mit sich bringt. In Italien wurden für vier große Städte - Rom, Florenz, Bologna und Turin - die höchste Hitze-Warnstufe ausgerufen, was bedeutet, dass auch gesunde Menschen mit negativen körperlichen Auswirkungen rechnen müssen.

Der Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri, reagierte mit einer Verordnung, die an Tagen mit der höchsten Warnstufe die Öffnung großer öffentlicher Einrichtungen mit Kühlsystemen für die Bürger vorschreibt. Zudem müssen an solchen Tagen auf Baustellen und in der Landwirtschaft Pausen in schattigen oder gekühlten Bereichen eingelegt werden, um arbeitsbedingte gesundheitliche Risiken zu verringern. Diese Maßnahmen sind eine direkte Reaktion auf frühere tödliche Vorfälle, bei denen Beschäftigte während der Mittagshitze ums Leben kamen.

Gleichzeitig meldet Großbritannien einen neuen Temperaturrekord für den Monat Mai: Im Londoner Stadtteil Kew Gardens wurden am Montag 34,8 Grad Celsius gemessen, was den bisherigen Rekord von 32,8 Grad aus den Jahren 1922 und 1944 deutlich übertrifft. Besonders besorgniserregend sind die tropischen Nächte, bei denen dieTemperaturen in London nicht unter 20 Grad fallen, sowie ein Grasbrand auf dem Arthur's Seat in Edinburgh, den die Feuerwehr die ganze Nacht bekämpfen musste.

Die britische Gesundheitsbehörde hat für weite Teile des Landes eine Gesundheitswarnung herausgegeben, insbesondere für ältere Menschen, da viele Gebäude nicht über Klimaanlagen verfügen. Die frühe Hitze hat zudem zu mehreren tödlichen Badeunfällen geführt, bei denen mindestens drei Jugendliche und ein 60-jähriger Mann ertranken.

Zudem sorgte die Hitze für technische Probleme im Verkehr, als ein Rauchmelder auf den Gleisen des verkehrsreichen Bahnhofs Waterloo zu Zugstopps führte. Auch Spanien wird von der frühen Hitzewelle erfasst, mit gemessenen 38 Grad in Sevilla und Temperaturen, die in weiten Teilen des Landes fünf bis zehn Grad über demNormalwert liegen. Wetterdienstsprecher Rubén del Campo bestätigte, dass man im Mai Temperaturen wie im Hochsommer erlebe.

Währenddessen bringt ein Hochdruckgebiet sommerliche Temperaturen in die Schweiz, nachdem es zuvor noch bis in tiefe Lagen geschneit hatte. Meteorologische Modelle deuten zudem auf erhöhte Chancen für einen überdurchschnittlich warmen Sommer 2026 in Europa hin. Die aktuelle Entwicklung weckt Erinnerungen an das Rekordjahr 2003, und bereits jetzt ordnen sich die gemessenen Hitze-, Regen- und Wassertemperaturwerte im Aargau in historische Vergleiche ein.

Die frühe und intensive Hitzewelle unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Klimaanpassungsmaßnahmen und warnt vor den gesundheitlichen und infrastrukturellen Herausforderungen, die mit solchen Extremwetterereignissen verbunden sind





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