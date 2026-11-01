Frosinone Calcio besiegt FC Turin: Zweiter Sieg für die Hausherren

Frosinone Calcio und FC Turin enden 2:0. Tore von Farès Ghedjemis und Giacomo Calò sichern den Sieg. Details zum Spielverlauf und den Torschützen.

Frosinone Calcio hat sein Heimspiel gegen den FC Turin mit einem deutlichen 2:0-Sieg beendet. Die Gäste aus Turin waren chancenlos, da die Hausherren beide Treffer in der zweiten Halbzeit erzielten. Das Spiel war geprägt von einzelnen Angriffen und taktischen Disputen, wobei Frosinone die bessere Effizienz zeigte.

Torschütze Giacomo Calò sichert den zweiten Treffer

In der laufenden Halbzeit konnte sich der Spielstand nicht mehr ändern, da Frosinone bereits mit zwei Toren in Führung lag. Der entscheidende Treffer fiel durch Giacomo Calò, der mit einem kraftvollen Schuss aus der Distanz traf. Er nutzte seinen rechten Fuß, um den Ball unten links im Tor unterzubringen. Diese Tat wurde von Wisdom Amey perfekt vorbereitet, der den Ball nach einem schnellen Konter spielte.

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Zuvor hatte Calò bereits die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als sein Versuch mit dem rechten Fuß knapp über das Tor flog. Die Vorlage dafür stammte von Daniel Bîrligea. Die Nachspielzeit wurde vom vierten Offiziellen mit vier Minuten angekündigt, was den Hausherren noch kurzzeitig Hoffnung auf eine weitere Steigerung des Ergebnisstands gab.

Alessio Zerbin und Torsicherheit bei Frosinone

Alessio Zerbin war in der eigenen Hälfte häufig im Spielgeschehen involviert und bekam wiederholt Freistöße zugesprochen. Ein Versuch von ihm links im Sechzehner ging jedoch rechts am Tor vorbei. Die Vorbereitung darauf erfolgte durch einen langen Ball von Giacomo Calò, der zuvor auch den linken Pfosten traf. Calò hatte den Ball mit dem rechten Fuß aus der Distanz geschossen.

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Auch Farès Ghedjemis versuchte es aus der Strafraummitte, doch sein Schuss mit dem linken Fuss landete knapp links neben dem Netz. Die Vorbereitung kam von Matteo Cichella nach einem weiteren Konter. Auf der anderen Seite versuchte Pietro Comuzzo mit einem rechten Schuss links im Sechzehner, wurde aber von Luis Hasa oben links gehalten.

Wechsel und Disziplinprobleme im Mittelfeld

Im Verlaufe des Spiels wurden mehrere Spielerwechsel vorgenommen, um das Tempo zu halten. Für Frosinone Calcio kam Wisdom Amey für Enzo Tchato. Zudem sah man Foulspiele von Daniel Bîrligea und Ilario Monterisi, die das Spiel unterbrachen. Gaetano Oristanio vom FC Turin scheiterte mit einem Distanzschuss von der rechten Seite knapp über dem Tor.

Auch Duván Zapata hatte Chancen, doch sein Kopfball von der Strafraummitte wurde von Luis Hasa rechts oben gehalten. Die Vorlage kam von Nikola Vlasic. Matteo Cichella bekam wieder einen Freistoß, doch ein weiter Pass von Gabriele Bracaglia auf Daniel Bîrligea wurde als abseits gewertet. Bîrligea scheiterte später auch mit Schüssen aus dem Fünfmeterraum und der Strafraummitte, die beide von Torhüter Pietro Comuzzo gehalten wurden.

Zweite Halbzeit und finale Akteure des Spiels

In der 71. Minute sah Matteo Cichella die Karte wegen Handspiels. Ein weiterer Abseitsfehler von Frosinone fiel auf, als Daniel Bîrligea nach einem Pass von Gabriele Bracaglia abseits stand. Für Frosinone wurde Luis Hasa für Romano Schmid eingewechselt. Nikola Vlasic scheiterte am Distanzschuss, der rechts am Tor vorbeiging. Farès Ghedjemis hatte zwei Schüsse, die beide abgeblockt wurden.

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Emirhan Ilkhan bekam einen Freistoß, doch Daniel Bragança scheiterte mit einem Schuss nach einer Ecke. Saúl Coco bereitete einen weiteren Block vor. Fousls von Patrizio Masini und Ilario Monterisi sowie Abseitspositionen von Giovanni Simeone und Nikola Vlasic prägten das Ende. Ein Freistoß für Giacomo Calò folgte, ebenso ein Foul von Daniel Bîrligea. Der erste Treffer fiel durch Farès Ghedjemis, der mit dem linken Fuß unten links traf. Die Vorlage kam von Giorgi Kvernadze nach einer Ecke, die Ché Adams verursachte. Emirhan Ilkhan kam für Gvidas Gineitis. Ein weiterer Distanzschuss von Calò wurde gehalten. Eine Ecke durch Ilario Monterisi und ein abgeblockter Ball schlossen das Geschehen ab.