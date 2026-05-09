Frontier Airlines-Flug abgebrochen, ein Passagier tot, weitere Verletzte

Ein Frontier Airlines-Flug von Denver nach Los Angeles stand zum Start bereit, als die Maschine abrupt zum Stillstand kam. Ein Passagier kam bei einem Vorfall ums Leben, und die Maschine hat wohl einen Triebwerksbrand ausgelöst. Die Identität des Opfers ist bislang ungeklärt, die Behörden gehen von einem "Eindringling", so einem Passagieren, der die Sicherheitsvorkehrungen missachtet und den Zaun absichtlich überklettert haben könnte. Der Zaun des Flughafens scheint unbeschädigt geblieben zu sein. Zwei Dutzend Passagiere sowie sieben Besatzungsmitglieder mussten über Notrutschen die Flugzeugausfahrt antreten. Der Brand am Triebwerk wurde durch die Feuerwehr von Denver unter Kontrolle gebracht. Im Zuge der Ermittlungen müssen die Passagiere später mit einem Ersatzflug antreten.

Der Frontier-Airlines-Flug von Denver nach Los Angeles stand am Freitagabend um 23.19 Uhr Ortszeit zum Start bereit, als die Maschine abrupt zum Stillstand kam.

«Tower, Frontier 4345, wir stoppen auf der Startbahn. Äh, wir haben gerade jemanden erfasst … wir haben einen Triebwerksbrand», meldete der Pilot per Funk. Wie die örtlichen Flughafenbehörden später mitteilten, hat das Flugzeug nahe der Start- und Landebahn eine Person erfasst, die nur wenige Minuten zuvor den Sicherheitszaun des Flughafens überwunden hatte. Opfer "teilweise" in Triebwerk eingesogen Die Person kam bei dem Vorfall ums Leben.

Laut einem Sprecher wurde sie "mindestens delvis" in das Triebwerk des Airbus A321 eingesogen. Die Identität des Opfers ist bislang ungeklärt, die Behörden gehen jedoch davon aus, dass es sich nicht um einen Flughafenmitarbeiter handelte. US-Verkehrsminister Sean Duffy sprach von einem "Eindringling", der die Sicherheitsvorkehrungen missachtet und den Zaun absichtlich überklettert habe. Ermittler stellten zudem fest, dass der Zaun unbeschädigt war.

Passagiere über Notrutschen evakuiert Aufnahmen in sozialen Medien zeigen, wie sich nach dem abgebrochenen Startversuch Rauch in der Kabine des Frontier-Flugzeugs ausbreitete. Der Pilot meldete daraufhin Rauchentwicklung an Bord und leitete die Evakuierung ein. Die 224 Passagiere sowie sieben Besatzungsmitglieder konnten die Maschine wenig später über die Notrutschen verlassen. Die Feuerwehr von Denver rückte aus und brachte den Brand am Triebwerk unter Kontrolle.

Mindestens zwölf Menschen erlitten leichte Verletzungen. Fünf Personen wurden zur Behandlung in umliegende Spitäler gebracht, die übrigen Passagiere kehrten ins Terminal zurück und sessão ihre Reise später mit einem Ersatzflug fort





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