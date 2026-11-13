Frontex-Bericht: Irreguläre Migration in die EU sinkt um 29 Prozent

Laut aktuellem Frontex-Bericht sind die irregulären Grenzübertritte in die EU in den ersten zehn Monaten 2026 um 29 Prozent zurückgegangen. Ein genauer Überblick über die Zahlen und Regionen.

Die Zahlen der irregulären Grenzübertritte in die Europäische Union sind im Jahr 2026 deutlich gesunken. Nach einem am Freitag veröffentlichten Bericht der europäischen Grenzschutz agentur Frontex fielen die Zugänge in den ersten zehn Monaten des Jahres um 29 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die in Warschau ansässige Behörde registrierte für diesen Zeitraum nahezu 110.000 derartige Vorfälle.

Starker Rückgang auf zentraler Route

Die stärksten quantitativen Einbußen verzeichnete Frontex auf der zentralen Mittelmeerroute, die Nordafrika mit Italien verbindet. Hier sank die Anzahl der Grenzübertritte um satte 55 Prozent im Jahresvergleich. Trotz dieses deutlichen Rückgangs blieb der östliche Mittelmeerraum die mit Abstand häufigste Einreisestrecke. Fast 60 Prozent aller irregulären Einreisen in der EU entfielen weiterhin auf diese Region, wobei die Zahlen auch dort leicht um etwa zwölf Prozent zurückgingen.

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Unvorhersehbare Schwankungen im Atlantik

Besonders auffällig gestalteten sich die Entwicklungen entlang der westafrikanischen Route, die über die Atlantikküste zu den Kanarischen Inseln führt. Während die Gesamtbilanz für die ersten zehn Monate auch hier einen Rückgang um 13 Prozent auswies, zeigte der Oktober einen massiven Anstieg. Im Vergleich zum Oktober 2025 vervierfachten sich die Zahlen schlagartig. Diese plötzlichen Spike sind typisch für diese Route und deuten auf veränderte Migrationsströme oder Wetterbedingungen hin.

Tragische Folgen für Reisende

Die statistischen Schwankungen stehen in direktem Zusammenhang mit lebensbedrohlichen Risiken für die Migranten. Nicht selten enden Versuche, das Meer zu überqueren, mit tragischen Unglücken, da die verwendeten Boote oft viel zu wenig seetauglich sind. Die Internationale Organisation für Migration führt viele Todesfälle allein im Mittelmeerraum auf diese unsicheren Transportmittel zurück. Die hohe Zahl der Toten im letzten Jahr unterstreicht diehumanitäre Dimension der Migration.

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Zukünftige Entwicklungen absehen

Trotz des allgemeinen Rückgangs bleiben Prognosen für das restliche Jahr 2026 mit Vorsicht zu genießen. Historische Daten zeigen, dass sich Migrationsströme kurzfristig und unerwartet ändern können. Die plötzliche Zunahme im Oktober auf der westafrikanischen Route hat gezeigt, wie schnell sich Trends umkehren können. Frontex beobachtet die Lage weiterhin intensiv, um frühzeitig auf neue Muster reagieren zu können.

Internationale Zusammenarbeit gefordert

Die Daten von Frontex unterstreichen die Notwendigkeit einer koordinierten Grenzpolitik innerhalb der EU. Der Rückgang auf der zentralen Route zeigt, dass bestimmte Maßnahmen wirken könnten, doch diePersistenz im östlichen Mittelmeer erfordert weitere Anstrengungen. Die Agentur betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Herkunftsländern, um die Ursachen der irregulären Migration langfristig zu bekämpfen. Nur durch eine umfassende Strategie können weitere Sinkraten erreicht werden.