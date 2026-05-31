Frontalkollision in Neuendorf SO: Zwei Autofahrer verletzt, 83-jähriger Unfallverursacher schwer verletzt

In Neuendorf im Kanton Solothurn ist es am Sonntagmorgen zu einer schweren Frontalkollision gekommen. Ein 83-jähriger Autofahrer geriet aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Lenker wurden verletzt, der Unfallverursacher schwer. Die Härkingerstrasse war für mehrere Stunden gesperrt, Ermittlungen laufen.

Bei einer Frontalkollision sind am Sonntagmorgen in Neuendorf SO zwei Autofahrer verletzt worden. Der mutmassliche Unfall verursacher erlitt schwere Verletzungen, der andere Lenker wurde leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr auf der Härkingerstrasse. Ein 83-jähriger Autofahrer sei von Härkingen herkommend in Richtung Neuendorf-Zentrum unterwegs gewesen und aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit seinem Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrzeuglenker wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort von einem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache wurden eingeleitet. Die Härkingerstrasse musste aufgrund des Ereignisses bis kurz nach 9 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt werden





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frontalkollision Neuendorf SO Härkingerstrasse Verkehrsunfall Unfallursache Unklar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Autofahrer warten weiter auf den grossen Preisrutsch an der ZapfsäuleDie Preise an Schweizer Tankstellen sind nach dem Pfingstwochenende leicht gesunken. Von einer Rückkehr zum Niveau vor dem Iran-Krieg kann allerdings keine Rede sein: Benzin kostet weiterhin rund 15 Prozent mehr, Diesel sogar etwa 20 Prozent.

Read more »

Wattwil SG: Fahrunfähiger Autofahrer flüchtet nach Unfall vor PolizeipatrouilleAm Samstagmorgen (30.05.2026) hat eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen einen Autofahrer beobachtet, der einen Unfall verursachte und sich von der Unfallstelle entfernen wollte. Er war fahrunfähig und nicht im Besitze eines gültigen Führerausweises.

Read more »

Kapo St.Gallen: Alkohol, Drogen, Übermüdung – Polizei stoppt mehrere AutofahrerZwischen Mittwoch und Freitag (29.05.2026) hat die Kantonspolizei St.Gallen mehrere Autofahrer in fahrunfähigem oder alkoholisiertem Zustand angehalten, drei mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Read more »

Enney FR: 21-jähriger Töfffahrer stirbt nach Frontalkollision mit AutoGestern Abend kollidierte ein Motorradfahrer auf der Strasse von Intyamon nach Enney mit einem entgegenkommenden Auto. Er wurde schwer verletzt und erlag leider seinen Verletzungen. Die Kantonspolizei untersucht die Umstände dieses Unfalls. Am Freitag, dem 29.

Read more »