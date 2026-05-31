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Frontalkollision in Neuendorf SO: Zwei Autofahrer verletzt, 83-jähriger Unfallverursacher schwer verletzt

Unfall News

Frontalkollision in Neuendorf SO: Zwei Autofahrer verletzt, 83-jähriger Unfallverursacher schwer verletzt
FrontalkollisionNeuendorf SOHärkingerstrasse
📆31/05/2026 11:27:00
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In Neuendorf im Kanton Solothurn ist es am Sonntagmorgen zu einer schweren Frontalkollision gekommen. Ein 83-jähriger Autofahrer geriet aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Lenker wurden verletzt, der Unfallverursacher schwer. Die Härkingerstrasse war für mehrere Stunden gesperrt, Ermittlungen laufen.

Bei einer Frontalkollision sind am Sonntagmorgen in Neuendorf SO zwei Autofahrer verletzt worden. Der mutmassliche Unfall verursacher erlitt schwere Verletzungen, der andere Lenker wurde leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr auf der Härkingerstrasse. Ein 83-jähriger Autofahrer sei von Härkingen herkommend in Richtung Neuendorf-Zentrum unterwegs gewesen und aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit seinem Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrzeuglenker wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort von einem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache wurden eingeleitet. Die Härkingerstrasse musste aufgrund des Ereignisses bis kurz nach 9 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt werden

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Frontalkollision Neuendorf SO Härkingerstrasse Verkehrsunfall Unfallursache Unklar

 

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