Frontalkollision auf Härkingerstrasse: 83-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Härkingerstrasse in Neuendorf sind am Sonntagmorgen zwei Personen verletzt worden. Ein 83-jähriger Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Am Sonntagmorgen, dem 31. Mai 2026, ereignete sich auf der Härkingerstrasse in Neuendorf (Kanton Solothurn ) ein schwerer Verkehrsunfall . Kurz vor 7.30 Uhr war ein 83-jähriger Autofahrer von Härkingen in Richtung Neuendorf -Zentrum unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto kam. Der mutmassliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen, der 53-jährige Lenker des anderen Fahrzeugs wurde leicht bis mittelschwer verletzt. Beide Personen wurden nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Spitäler gebracht. Die Kantonspolizei Solothurn hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz standen zudem zwei Ambulanzteams, die Feuerwehren Neuendorf und Oensingen sowie ein Abschleppunternehmen. Die Unfallstelle war während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Polizei und Feuerwehr leiteten den Verkehr örtlich um. Die Strasse ist eine wichtige Verbindung zwischen Härkingen und Neuendorf, die vor allem von Pendlern genutzt wird.

Experten weisen darauf hin, dass Unfälle aufgrund von Fahrfehlern älterer Autofahrer immer wieder vorkommen. Der TÜV und der Strassenverkehrsamt Solothurn empfehlen regelmässige Gesundheitschecks für Senioren am Steuer. Der genaue Unfallhergang wird nun anhand von Zeugenaussagen und Spuren rekonstruiert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Der Rettungsdienst traf innerhalb weniger Minuten am Unfallort ein und versorgte die Verletzten noch vor Ort. Die Feuerwehr Neuendorf unterstützte bei der Sicherung der Unfallstelle und der Reinigung der Strasse. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Verletzten in die Kantonsspitäler nach Olten und Solothurn eingeliefert. Der Zustand des 83-jährigen Verursachers wird als kritisch, jedoch stabil beschrieben.

Der 53-jährige Fahrer konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Kantonspolizei Solothurn hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um mögliche technische Mängel an den Fahrzeugen auszuschliessen. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt. Die Härkingerstrasse ist bekannt für ihre engen Kurven und das hohe Verkehrsaufkommen.

Bereits in der Vergangenheit kam es dort zu mehreren Unfällen, bei denen Fahrzeuge frontal kollidierten. Die Gemeinde Neuendorf plant, in diesem Abschnitt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h einzuführen. Der Vorfall hat erneut die Diskussion über die Sicherheit im Strassenverkehr entfacht. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, stets vorausschauend zu fahren und die Geschwindigkeit den Strassenverhältnissen anzupassen.

Dieser Unfall ist ein trauriges Beispiel für die Gefahren auf Landstrassen. Die Behörden werden die Ermittlungen mit Hochdruck vorantreiben, um die genaue Ursache zu klären. Wir wünschen den Verletzten eine baldige Genesung. Die Kantonspolizei Solothurn wird in Kürze weitere Informationen veröffentlichen.

Angehörige und Freunde der Betroffenen wurden informiert. Die Feuerwehr Oensingen war mit einem Grossaufgebot vor Ort und unterstützte bei der Verkehrsumleitung. Das Abschleppunternehmen barg die beiden stark beschädigten Fahrzeuge. Die Strasse konnte am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden.

Der Vorfall zeigt, wie schnell ein Moment der Unachtsamkeit zu schweren Konsequenzen führen kann. Deshalb ist es wichtig, stets konzentriert und verantwortungsvoll am Strassenverkehr teilzunehmen. Die Polizei wird die Präventionsmassnahmen verstärken, um ähnliche Unfälle in Zukunft zu vermeiden. Abschliessend bleibt zu hoffen, dass beide Verletzten vollständig genesen mögen





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