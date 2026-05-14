Frontalkollision auf der Wägitalstrasse in Siebnen SZ: Verletzte und Sperrung der Straße

Ein Unfall zwischen zwei Personenwagen auf der Wägitalstrasse in Siebnen SZ hat mehrere Stunden die Straße gesperrt und zwei Personen verletzt.

Auf der Wägitalstrasse in Siebnen SZ ist es am Mittwoch zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Die Lenkerin des bergwärts fahrenden Personenwagens, eine 33-jährige Frau, wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Strassenrettung der Der 42-jährige Fahrer, welcher in die Gegenrichtung fuhr, wurde ebenfalls erheblich verletzt.

Er wurde nach der Bergung aus dem auf dieDie Wägitalstrasse musste im Bereich der Unfallstelle für die Patientenbergung, die Spurensicherung sowie die Aufräum- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Unglaublich diese täglichen Fahrer, welche auf die falsche Seite fahren und Frontalunfälle mit schwersten Folgen verursachen. Gab es früher irgendwie nur alle Schaltjahre inmal aber nun ist es zum Alttag geworden, frage ich mich täglich warum.

Sollte endlos hart bestraft werden, um einiges höher als "Raserdelikte" bei denen ja sehr selten etwas passiert aber es könnte - bei den Frontalschadenverursacher passiert heftiges mit massiven Konsequenzen oft für die Unbeteiligten, also drastische Strafen bitte für solche Taten, welche einfach mit Blick nach vorne und Konzentration verhindert werden kann





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