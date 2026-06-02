Frontalkollision auf der Hauptstrasse in Oberwil im Simmental: Drei Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hauptstrasse in Oberwil im Simmental sind am Montagabend drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montagabend, kurz nach 18.00 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstrasse in Oberwil im Simmental ein schwerer Verkehrsunfall . Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern war ein Auto von Zweisimmen herkommend in Richtung Erlenbach unterwegs, als es aus noch ungeklärten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte, das von Spiez in Richtung Zweisimmen fuhr.

Die Wucht des Aufpralls war so gross, dass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und Trümmerteile über die Strasse verteilt lagen. Die Lenkerin des in Richtung Erlenbach fahrenden Autos erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen. Die Lenkerin des zweiten Autos sowie deren Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt, jedoch glücklicherweise weniger schwer; sie wurden mit zwei Ambulanzen in umliegende Spitäler gebracht.

Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Kantonspolizei Bern, die Zeugen sucht und den Unfallhergang rekonstruiert. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich aufwändig. Neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Bern standen drei Ambulanzteams, die Rega sowie Angehörige der Feuerwehren Zweisimmen, Oberwil und Spiez im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren bis in den späten Abend hinein damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen, die Fahrzeuge zu bergen und die Strasse von Trümmern zu reinigen.

Der betroffene Strassenabschnitt zwischen Oberwil und Zweisimmen wurde für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Einsatzkräfte signalisiert und führte über Nebenstrassen, was zu leichten Verkehrsbehinderungen in der Region führte. Die Kantonspolizei Bern dankt den Verkehrsteilnehmenden für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Sperrung. Dieser Unfall ist eine tragische Erinnerung daran, wie schnell Situationen im Strassenverkehr eskalieren können.

Die Hauptstrasse im Simmental ist bekannt für ihre kurvigen Abschnitte und oft wechselnden Wetterbedingungen, die gerade im Herbst und Winter eine erhöhte Vorsicht erfordern. Die Polizei appelliert an alle Fahrerinnen und Fahrer, die Geschwindigkeit den Strassenverhältnissen anzupassen, stets aufmerksam zu sein und insbesondere bei Gegenverkehr ausreichend Abstand zu halten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an; die Behörden prüfen unter anderem technische Mängel an den Fahrzeugen sowie mögliche Ablenkung oder überhöhte Geschwindigkeit als Ursachen.

Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird die Kantonspolizei Bern die Öffentlichkeit informieren. Die verletzten Personen befinden sich in medizinischer Behandlung; über ihren Gesundheitszustand können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Gemeinden Oberwil und Zweisimmen zeigen sich betroffen und hoffen auf eine baldige Genesung der Verletzten





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