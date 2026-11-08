Friedrich Merz nominiert Ilse Aigner als ersten weiblichen Bundespräsidentschaftskandidaten

Kanzler Friedrich Merz nominiert Ilse Aigner für das Bundespräsidentenamt. Die Union und SPD unterstützen die CSU-Politikerin für die Wahl am 30. Januar 2025 in Berlin.

Friedrich Merz hat am Montag die 61-jährige Ilse Aigner als Kandidatin für das Amt des Bundespräsident en vorgeschlagen. Die Entscheidung fiel auf dem Abendessen mit dem Parteipräsidium der CDU in Berlin. Mit dieser Nominierung strebt Aigner den höchsten Posten im deutschen Staat an und wäre zugleich die erste Frau und die erste CSU -Politikerin in dieser Funktion. Die Union und die SPD verfügen in der kommenden Bundesversammlung über eine ausreichende Mehrheit, um diese Wahl durchzusetzen.

Strategische Planung und offizielle Nominierung

Die offizielle Bekanntgabe erfolgte nach internen Absprachen zwischen dem Bundeskanzler und der CSU. Merz wollte sich aus formellen Gründen erst nach dem Treffen der Führungskräfte festlegen, das am Abend in der CDU-Zentrale stattfand. Ilse Aigner wird am Montagmorgen um 9.00 Uhr an der regulären Sitzung des CDU-Präsidiums und um 11.00 Uhr an der Sitzung des Vorstandes teilnehmen. Gegen 13.00 Uhr werden Merz und Aigner gemeinsam vor die Presse treten, um die Kandidatur zu präsentieren. Anschließend reisen beide nach München, wo sie am Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Hauptsynagoge Ohel Jakob teilnehmen.

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Parteiliche Unterstützung und Mehrheitsverhältnisse

Die Kandidatur von Ilse Aigner genießt breite Unterstützung über Parteigrenzen hinweg. Die SPD hat ihre Unterstützung bereits in Aussicht gestellt, was die Chancen auf eine Wahl deutlich erhöht. Auch die Grünen signalisieren Sympathie für die Kandidatur von Aigner, die Merz als "Kandidatin der Mitte" positioniert sehen will. Union und SPD verfügen in der Bundesversammlung, die am 30. Januar tagt, über eine klare Mehrheit von rund 50 Stimmen. CSU-Chef Markus Söder hatte Aigner bereits im April ins Gespräch gebracht und die Partei auf dem Parteitag im Oktober eindeutig hinter sie gestellt. Die Mehrheitsverhältnisse lassen den Wahlerfolg von Aigner als sehr wahrscheinlich erscheinen.

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Persönliche Beziehungen und politische Geschichte

Friedrich Merz und Ilse Aigner sind seit 1998 bekannt und gelten als eng befreundet. Merz hat ein Ferienhaus in Aigners Wahlkreis am Tegernsee, wo sie sich regelmäßig treffen. Ihre politische Karriere begann 2008 mit dem Amt der Agrarministerin. Später wechselte sie nach München, wo sie Wirtschafts- und Bau- sowie Verkehrsministerin wurde. Seit 15 Jahren führt sie den größten CSU-Bezirksverband Oberbayern. Aigner gilt als gelassen und nicht als klassische Machtpolitikerin, was sie über Parteilinie hinweg respektiert werden lässt. Ihre Ernennung wäre ein Novum in der 77-jährigen Geschichte der Bundesrepublik.

Ausblick und alternative Kandidaturen

Die AfD plant die Aufstellung eines eigenen Kandidaten, eines Mannes aus der Mitte der Gesellschaft. Angesichts der klaren Mehrheitsverhältnisse gelten die Chancen für einen alternativen Kandidaten als gering. Die Linke hat sich noch nicht für oder gegen eine eigene Kandidatur entschieden. Es wird erwartet, dass Aigner bald vor den Fraktionen im Bundestag erscheint, um für ihre Kandidatur zu werben. Die nächsten regulären Sitzungen der Fraktionen sind für den Dienstag angesetzt. Ob Aigner auch bei den Abgeordneten der AfD und der Linken um Unterstützung wirbt, ist noch unklar. Die Bundesversammlung wählt am 30. Januar die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier.