Friedrich Merz, Bundeskanzler von Deutschland, steckt in einer Unbeliebtheitsfalle. Gerüchte über einen möglichen Sturz nehmen zu, und ein möglicher Nachfolger wird bereits genannt. Experten halten einen Austausch von Merz derzeit für riskant, da dies die Regierungskoalition destabilisieren und von politischen Problemen ablenken könnte. Merz ist in Deutschland unbeliebter als jeder andere Bundeskanzler zuvor und hat Schwierigkeiten, sich aus den Umfragen zu verbessern. Das politische Berlin spekuliert, dass Merz bald nicht mehr Regierungschef sein wird, und der Name des möglichen Nachfolgers, Hendrik Wüst, kursiert bereits.

Friedrich Merz befindet sich in einer Unbeliebtheit sfalle, Gerüchte über einen möglichen Sturz nehmen zu. Doch wie realistisch ist ein Kanzlerwechsel in Deutschland überhaupt und welche Wege gäbe es dafür?

Ein möglicher Nachfolger wird bereits genannt: Bundeskanzler Friedrich Merz könnte sein Amt bald verlieren, wie in Deutschland gemunkelt wird. Merz reagiert empfindlich auf diese Spekulationen, während sein potenzieller Nachfolger Hendrik Wüst gelassen bleibt. Experten halten einen Austausch von Merz derzeit für riskant, da dies die Regierungskoalition destabilisieren und von politischen Problemen ablenken könnte. Unbeliebter als Friedrich Merz war in Deutschland noch kein Bundeskanzler.

Seit Wochen rangiert der 70-Jährige auf dem Schlussplatz des Politiker-Rankings. Egal, was der Vorsitzende der CDU macht oder sagt, Merz kann sich aus dem Umfrageloch nicht befreien. Das hat Auswirkungen auf die Regierungskoalition, die in den Umfragen ebenfalls abschmiert. Das politische Berlin spekuliert deswegen, dass Friedrich Merz schon bald nicht mehr Deutschlands Regierungschef ist. Auch der Name des möglichen Nachfolgers kursiert bereits: Hendrik Wüst. Ministerpräside





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