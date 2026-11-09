Friedrich Merz fordert fairen EU-Beitrag zur Ukraine-Finanzierung

Bundeskanzler Friedrich Merz verlangt von allen EU-Staaten einen fairen Beitrag zur Finanzierung der Ukraine. Bis 2034 sollen zusätzliche Milliarden fließen.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgefordert, sich pauschal und ohne Ausnahmen an der Finanzierung der Ukraine zu beteiligen. Der Bundeskanzler warnt davor, dass eine gemeinsame Lösung dieser Finanzlücke unverzichtbar sei, um weitere politische und finanzielle Themen innerhalb des EU-Rats blockieren zu können. Er stellt damit klar, dass die Unterstützung Kiews eine Frage der unteilbaren europäischen Sicherheit ist.

Merz droht mit Blockade bei anderen Finanzthemen

Im Schreiben an den EU-Ratspräsidenten Antonio Costa macht Friedrich Merz deutlich, dass ein gemeinsames Bekenntnis zur Ukraine-Hilfe die Grundvoraussetzung für die Erörterung weiterer Probleme mit finanziellen Auswirkungen ist. Sollte kein solcher Konsens zustande kommen, droht der Bundeskanzler indirekt mit einer Blockade in anderen entscheidenden Finanzfragen. Dies nutzte die deutsche Nachrichtenagentur DPA als Quelle für das Schreiben des Kanzlers.

Also read Merz schlägt Ilse Aigner als erste deutsche Bundespräsidentin vor

Merz betont, dass die Lastenverteilung bei der Unterstützung der Ukraine genau so gelten muss wie die Unterstützung selbst. Er fordert den EU-Ratspräsidenten auf, dieses Thema explizit als höchste Priorität auf die Tagesordnung des informellen EU-Gipfels in Dublin am kommenden Freitag zu setzen. Nur durch eine breite Solidarität sei die notwendige Stabilität im Bündnis zu gewährleisten.

Finanzbedarf steigt auf zusätzliche 45 Milliarden Euro

Die aktuelle Finanzierungslücke ist enorm gewachsen, da die ursprünglich geplanten Mittel nicht mehr ausreichen. In einem Brief an Antonio Costa fordert Friedrich Merz, dass im Rahmen der Verhandlungen über den EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 eine von allen Mitgliedstaaten getragene Lösung gefunden werden muss. Diese langfristige Perspektive soll eine solide und verlässliche Finanzierung für die von Russland angegriffene Ukraine über mehrere Jahre hinweg sicherstellen.

Advertisement

Bis zum Ende des Jahres erwartet die Europäische Union eine Einigung über den gesamten Finanzrahmen. Die Summe von 45 Milliarden Euro, die zusätzlich als nächste in die Ukraine fließen sollen, deckt den Bedarf nicht vollständig. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten die EU-Kommission bereits aufgefordert, einen konkreten Vorschlag zur Deckung des steigenden zusätzlichen Finanzierungsbedarfs zu unterbreiten.

Politischer Widerstand und Forderungen Kiews

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte im Oktober von seinen internationalen Verbündeten weitere 70 Milliarden Euro verlangt, um im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer bestehen zu können. Diese Forderung hat die politische Dynamik innerhalb der EU stark verändert und den Druck auf die Mitgliedsstaaten erhöht. Deutschland ist mit Abstand der wichtigste Geldgeber der Ukraine in der EU, was das Drängen des Kanzlers nach einer breiteren Lastenverteilung erklärt.

Dennoch gibt es erheblichen Widerstand innerhalb der Union. Rumen Radew sowie der slowakische Ministerpräsident Robert Fico haben bereits angekündigt, sich nicht mehr an einer neuen Finanzhilfe der EU für die Ukraine beteiligen zu wollen. Auch andere Staaten wie Ungarn und Tschechien gelten in diesem Kontext als politische Wackelkandidaten, die einer weiteren Finanzierung kritisch gegenüberstehen oder diese aktiv blockieren könnten.

Konsequenzen für die europäische Einheit

Die Uneinigkeit über die Gelder gefährdet nicht nur die militärische und humanitäre Lage in der Ukraine, sondern auch die interne Harmonie der Europäischen Union. Friedrich Merz nutzt die Hebelwirkung Deutschlands als größter Beitragszahler, um die anderen Mitgliedsstaaten unter Druck zu setzen. Die Blockadedrohung ist ein strategisches Mittel, um andere, möglicherweise umstrittene Finanzthemen nicht zu gefährden, falls die Ukraine-Hilfe nicht einigend verläuft.

Advertisement

Die Erwartungen an den informellen EU-Gipfel in Dublin sind daher hoch gelagert. Die Führungsspitzen der Mitgliedstaaten müssen sich spätestens dort zur Frage stellen, ob sie die von Merz geforderte solidarische Lastenteilung akzeptieren oder die Ukraine-Hilfe weiter aushandeln. Die Entscheidung in Dublin könnte den weiteren Verlauf des Krieges in Osteuropa und die Haushaltspläne der EU bis zum Jahr 2034 maßgeblich beeinflussen.