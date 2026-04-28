Friedrich Merz attackiert Trump: Keine Strategie im Iran-Konflikt

Friedrich Merz wirft Donald Trump vor, den Iran-Konflikt ohne klare Strategie eskaliert zu haben. Seine Kritik an der US-Außenpolitik sorgt für Aufsehen, doch konkrete politische Konsequenzen bleiben aus. Deutschland bleibt weiterhin ein wichtiger Logistikstandort für die USA im Nahen Osten.

Friedrich Merz hat in einer ungewöhnlich scharfen Kritik die US-Außenpolitik unter Donald Trump angegriffen. In einer Rede vor Gymnasiasten aus dem Sauerland erklärte der CDU-Politiker, Trump habe den Iran-Konflikt ganz offensichtlich ohne Strategie eskaliert und auch in den Verhandlungen keine überzeugende Linie verfolgt.

Merz betonte, dass Teheran die USA demütige, während Washington keine klare Antwort auf die Herausforderungen im Nahen Osten habe. Die Zuhörer waren sichtlich überrascht – war dies noch der Kanzlerkandidat, der sich als Trump-Flüsterer und Musterschüler der transatlantischen Beziehungen präsentiert hatte? Doch Merz bleibt bei seiner Linie. Statt sich direkt an Trump zu wenden, richtete er seine Kritik an eine Schulklasse, was die Wirkung seiner Worte abschwächte.

Im Gegensatz zu Spaniens Premier Pedro Sánchez und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die den USA die Nutzung ihrer Militärstützpunkte verweigerten, bleibt Deutschland weiterhin ein zentraler Logistikstandort für den US-Militäreinsatz im Nahen Osten. Die Luftwaffenbasis Ramstein fungiert nach wie vor als Drehscheibe für die amerikanischen Operationen. Merz’ Kritik wird voraussichtlich keine konkreten politischen Konsequenzen haben, könnte aber dazu führen, dass auch er auf Trumps schwarze Liste landet.

Die deutsche Regierung steht damit weiterhin in einem schwierigen Spannungsfeld zwischen Loyalität gegenüber den USA und der Notwendigkeit, eine eigenständige Außenpolitik zu entwickeln. Die Debatte zeigt, wie tief die Gräben in der transatlantischen Beziehung geworden sind und wie schwer es für europäische Politiker ist, eine unabhängige Position zu vertreten, ohne sich mit Washington anzulegen





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