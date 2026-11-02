Friedensverhandlungen: USA, Russland und Ukraine in Abu Dhabi

USA, Russland und Ukraine planen nächste Woche ein Dreiergespräch in Abu Dhabi. US-Sondergesandter Witkoff bestätigt Treffen. Ziele und Teilnehmer im Überblick.

US-Sondergesandter Steve Witkoff hat bestätigt, dass sich die Verhandlungsdelegationen der Vereinigten Staaten, Russlands und der Ukraine in der kommenden Woche zu direkten Gesprächen treffen werden. Das trilaterale Treffen findet am kommenden Dienstag und Mittwoch in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, statt. Ziel ist es, neue Impulse in den Bemühungen um einen Waffenstillstand und ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu setzen.

Konkrete Terminierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Die genaue zeitliche Planung für das hochkarätige diplomatische Ereignis wurde durch eine Aussage von Witkoff auf der Plattform X öffentlich gemacht. Demnach konzentrieren sich die Arbeiten der Experten und Unterhändler auf zwei Tage, beginnend am Dienstag und endend am Mittwoch. Dieser Termin markiert einen wichtigen Schritt nach der Ankündigung durch russische und westliche Stellen, dass man sich über eine Fortsetzung der Kontakte einigen konnte. Der Austragungsort Abu Dhabi fungiert dabei als neutraler Boden, an dem sich die unterschiedlichen geopolitischen Blöcke ohne die Anwesenheit europäischer Vermittler direkt austauschen können.

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Präsident Putin signalisiert Verhandlungsbereitschaft

Ein zentraler Faktor für dieses Treffen war die Erklärung von russischen Präsidenten Wladimir Putin. Bereits im vergangenen Monat hatte Putin nach einem Gespräch mit Steve Witkoff deutlich gemacht, dass Moskau bereit ist, die dreiseitigen Kontakte wieder aufzunehmen. In Bezug auf frühere Verhandlungsrunden betonte Putin, dass man vereinbart habe, die Gespräche in diesem spezifischen Format fortzusetzen. Diese Aussage ist entscheidend, da sie zeigt, dass die russische Führung unter Wladimir Putin aktiv an der Wiederaufnahme der diplomatischen Kanäle interessiert ist und keine Blockadehaltung einnimmt. Die Bereitschaft zur Teilnahme wurde somit auf höchster politischer Ebene signalisiert.

Ukraines Präsident Selenskyj hofft auf direkte Einbindung

Auf ukrainischer Seite äußerte Präsident Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche die Hoffnung, dass die Gespräche mit Russland und den USA auch die Interessen Kiews direkt berücksichtigen. Selenskyj hatte betont, dass die Ukraine nicht als passiver Beobachter behandelt werden darf, sondern als gleichberechtigter Verhandlungspartner auftreten muss. Seine Aussagen deuten darauf hin, dass Kiew erwartet, bei den Gesprächen in Abu Dhabi konkrete Sicherheitsoffensiven oder territorialen Fragen zur Sprache zu bringen. Die ukrainische Delegation strebt somit eine aktive Gestaltung des Friedensprozesses an, um nationale Souveränität und Sicherheitsgarantien zu sichern. Die Erwartungshaltung ist hoch, da vergangene diplomatische Bemühungen oft als zu einseitig wahrgenommen wurden.

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Russlands Außenminister Lawrow kritisiert europäische Einmischung

Während die Delegationen nach Abu Dhabi pilgern, hat sich die rhetorische Ebene weiter verschärft. Der russische Außenminister Sergej Lawrow äußerte jüngst scharfe Kritik an der Haltung europäischer Staaten. Lawrow warf den Europäern vor, sich in den Friedensverhandlungsprozess in der Ukraine einmischen zu wollen. Diese Kritik zielt darauf ab, die Rolle der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten bei zukünftigen Gesprächen zu marginalisieren. Lawrow betonte damit die Absicht Russlands, die Verhandlungen im Dreierformat USA, Russland und Ukraine zu führen, ohne den Einfluss Brüssels oder anderer westlicher Hauptstädte. Diese Positionierung erschwert möglicherweise eine einheitliche westliche Front bei den Gesprächen.

Historischer Kontext und vergangene Gesprächsrunden

Das bevorstehende Treffen ist nicht der erste Versuch, die drei Großmächte an einen Tisch zu bringen. Zuletzt fanden im Februar Verhandlungen im Dreierformat in Genf statt. Davor gab es bereits zweimal direkte Gespräche zwischen US-amerikanischen, russischen und ukrainischen Vertretern in Abu Dhabi. Diese wiederholten Versuche zeigen, dass der Ort Abu Dhabi als bevorzugter neutraler Verhandlungsort fungiert. Die Historie der Gespräche in dieser Stadt unterstreicht die Bedeutung der Vereinigten Arabischen Emirate als diplomatischer Knotenpunkt. Die Wiederholung des Formats in derselben Stadt signalisiert Kontinuität und die Absicht, an früheren Ansätzen anzuknüpfen, statt bei Null zu beginnen.

Auswirkungen auf die geopolitische Stabilität

Die Fortsetzung der Gespräche in Abu Dhabi hat unmittelbare Auswirkungen auf die geopolitische Landschaft in Europa und global. Wenn die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, könnten sie zu einer Entschärfung der Spannungen führen und humanitäre Korridore ermöglichen. Falls jedoch keine Einigung erzielt wird, riskiert Russland durch die Abgrenzung von Europa weiter internationale Isolation westlicher Staaten. Für die Zivilbevölkerung in der Ukraine könnten die Ergebnisse der Gespräche konkrete Auswirkungen auf die Sicherheit und den Alltag haben. Die Weltgemeinschaft wartet gespannt auf die Ergebnisse, da diese Entscheidungen über die Dauer des Konflikts und die zukünftige Ordnung in der Region bestimmen werden.