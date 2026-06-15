Friedensabkommen zwischen USA und Iran erreicht - Unterzeichnung in der Schweiz geplant

Pakistanischer Ministerpräsident Shehbaz Sharif verkündet Friedensabkommen zwischen USA und Iran. US-Präsident Trump und iranischer Vizeaußenminister bestätigen. Rahmenabkommen sieht sofortige Beendigung der Militäroperationen und Öffnung der Straße von Hormus nach Minenräumung vor. Internationale Zustimmung von Katar, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

Pakistanischer Ministerpräsident Shehbaz Sharif gab auf der Plattform X die Erzielung eines Friedensabkommen s zwischen den Vereinigten Staaten und der Islamischen Republik Iran bekannt. Kurz darauf bestätigte US-Präsident Donald Trump auf Truth Social den Abschluss des Abkommens.

Auch der iranische Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi bestätigte laut der Nachrichtenagentur Tasnim die Fertigstellung des Textes des Rahmenabkommens. Die offizielle Unterzeichnungszeremonie soll am kommenden Freitag in der Schweiz stattfinden. Sharif erklärte weiter, beide Seiten hätten die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon, zugesichert. Die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus soll erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens geöffnet werden.

Trump begründete dies mit notwendigen Arbeiten zur Minenräumung. Danach werde das Öl wieder frei fließen, was der Region und der gan Welt zugutekomme. Konkrete Details zu den Inhalten des Friedensabkommens wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Das Rahmenabkommen ist als Zwischenschritt gedacht und soll als Ausgangspunkt für vertiefte Gespräche zwischen Washington und Teheran dienen.

Medienberichten zufolge soll die Vereinbarung die fragile und mehrfach gebrochene Waffenruhe um 60 Tage verlängern und den Startpunkt für Verhandlungen über das iranische Atomprogramm bilden. Die USA und Israel hatten ihren Krieg gegen den Iran stets auch damit begründet, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe. Internationale Reaktionen fielen überwiegend positiv aus. Katar, das ebenfalls in dem Konflikt vermittelte, begrüßte das Abkommen.

Ebenso der britische Premierminister Keir Starmer. Er sei ein wichtiger Schritt zur Beendigung des Konflikts und zur Öffnung der Straße von Hormus. Die Wiederaufnahme des Seeverkehrs ohne Einschränkungen und ohne Mautgebühren sei eine unverzichtbare Voraussetzung für regionale Stabilität und die Weltwirtschaft, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Einigung begrüßt und eine zielstrebige Umsetzung des Abkommens gefordert





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