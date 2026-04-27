Frieden auf dem Bodensee: Schweizer und deutsche Schiffe beenden jahrelangen Streit

Nach jahrelangen Konflikten haben die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS) und die deutschen Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) einen Friedensschluss geschlossen. Die Einigung ermöglichte die erfolgreiche Durchführung der internationalen Flottensternfahrt und sichert die Zukunft der touristischen Zusammenarbeit auf dem Bodensee.

Am vergangenen Samstag erstrahlte der Bodensee in einem besonderen Glanz, als die traditionelle internationale Flottensternfahrt stattfand. Schweizer, deutsche und österreichische Schiffe vereinten sich zu einer beeindruckenden Sternformation, ein Spektakel, das den offiziellen Beginn der Saison markiert.

Diese über fünf Jahrzehnte währende Tradition, ein Symbol der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, stand jedoch lange Zeit unter keinem guten Stern. Die Durchführung der Sternfahrt schien in diesem Jahr gefährdet, doch dank intensiver Verhandlungen und einem neuen Geist der Kooperation konnte sie erfolgreich realisiert werden. Im Hintergrund dieser harmonischen Fassade verbarg sich ein jahrelanger Konflikt zwischen der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt (SBS) und den deutschen Bodensee-Schiffsbetrieben (BSB), der nun, so scheint es, beigelegt wurde.

Unzählige Vorwürfe, tiefgreifende Uneinigkeiten und erbitterte Streitigkeiten prägten die Beziehung der beiden Unternehmen, doch nun scheint ein Schlussstrich gezogen worden zu sein. Die Versöhnung ist ein bedeutender Schritt, der nicht nur die Zukunft der Flottensternfahrt sichert, sondern auch die touristische Attraktivität des Bodensees insgesamt stärkt. Die Eskalation des Konflikts hatte ihren Ursprung in der Frage der gegenseitigen Anerkennung von Fahrkarten.

Immer häufiger kam es vor, dass Fahrgäste mit Tickets der jeweils anderen Gesellschaft unterwegs waren, was zu erheblichen finanziellen Verlusten für die betroffenen Unternehmen führte. Insbesondere Verbindungen von deutscher Seite, insbesondere ab Konstanz, waren betroffen. Benno Gmür, CEO der SBS, kritisierte, dass die BSB für Fahrten mit SBS-Tickets die Einnahmen kassierte. Dies führte dazu, dass die SBS den Hafen in Konstanz seit Beginn dieses Jahres nicht mehr anfuhr, ein deutliches Zeichen der Verärgerung.

Doch nun wurde offiziell vereinbart, die gegenseitigen Fahrkarten anzuerkennen, ein wichtiger Kompromiss, der den Fahrgästen das Reisen auf dem Bodensee erheblich erleichtert. Darüber hinaus haben sich die beiden Seiten auf eine Fahrplananpassung ab 2027 geeinigt, die vorsieht, dass die Schweizer Schiffe den Hafen in Konstanz wieder regelmäßig anfahren werden. Diese Entscheidung ist ein weiterer Schritt zur Wiederherstellung der traditionellen Verbindungen und zur Verbesserung des Reiseangebots für Touristen.

Ein gemeinsamer Tarif für Tagesgäste, der den Zugang zum Bodensee vereinfachen soll, wird ebenfalls in Erwägung gezogen. Auch die Euregia, eine grenzüberschreitende Kooperation, kann ihre Partyfahrten weiterhin wie geplant durchführen, was ein weiteres Zeichen der Entspannung ist. Der Ursprung des Konflikts reicht weit zurück, noch vor der Amtszeit der aktuellen CEOs. Damals hatten die deutschen Betreiber Interesse an einer Übernahme der SBS bekundet, doch kurz vor Abschluss des Deals wurde das Unternehmen von Schweizer Seite gekauft.

Dieser Schritt war der Auslöser für eine langjährige Fehde, die von mangelnder Kommunikation und gegenseitigem Misstrauen geprägt war. Benno Gmür betonte, dass die Kommunikation in der Folge stark gelitten habe. Nun versuchen die beiden Unternehmen, aus diesen Fehlern zu lernen und eine neue Ära der Zusammenarbeit einzuleiten. Norbert Reuter, Vorsitzender der BSB, brachte es auf den Punkt: «Miteinander ist immer besser als gegeneinander».

Die Versöhnung ist nicht nur ein Erfolg für die beiden Unternehmen, sondern auch ein positives Signal für die gesamte Region. Ob damit wirklich alle Konflikte beigelegt sind und endlich wieder Ruhe einkehrt, wird die Zukunft zeigen. Doch die aktuelle Entwicklung gibt Anlass zur Hoffnung, dass der Bodensee auch weiterhin ein Ort der Harmonie und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sein wird. Die Flottensternfahrt, als Symbol dieser Tradition, kann nun in vollen Zügen genossen werden, ohne den Schatten des Konflikts





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