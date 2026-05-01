Fribourg-Gottéron feiert ersten Meistertitel: Tausende Fans begrüßen die Eishockey-Helden

Nach dem historischen Sieg von Fribourg-Gottéron in der Schweizer Eishockey-Meisterschaft wurden die Spieler von tausenden begeisterten Fans in Freiburg empfangen. Die Feierlichkeiten verliefen friedlich, und die Stadt bereitet sich auf weitere Jubelfeiern vor.

Tausende begeisterte Fans haben am Freitag die aus Davos zurückgekehrten Spieler von Fribourg-Gottéron mit einem riesigen Empfang begrüßt, nachdem das Team am Vorabend seinen ersten Schweizer Meister titel im Eishockey gewonnen hatte.

Der Mannschaftsbus traf kurz nach 04.30 Uhr bei der Eishalle St. Leonhard ein, wo sich bereits zwischen 7000 und 8000 Fans versammelt hatten, um die Spieler zu feiern. Ein Klubverantwortlicher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die Stimmung euphorisch war und die Spieler begeistert empfangen wurden. Der triumphale Empfang bildete den Abschluss einer langen Feiernacht in der Stadt Freiburg und im gesamten Kanton.

Die Behörden hatten im Vorfeld eine sogenannte Freinacht ausgerufen, was bedeutete, dass die Bars bis zum Morgengrauen geöffnet bleiben durften. Die Feierlichkeiten verliefen laut Freiburger Kantonspolizei weitgehend reibungslos und unter Einhaltung der geltenden Empfehlungen. Schwere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet, allerdings mussten die Rettungsdienste wegen einiger leichter Verletzungen ausrücken. Insgesamt wurden 35 Personen behandelt, drei davon mussten für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Bereits am Donnerstagabend war die Stimmung in der Eishalle besonders aufgeheizt, als mehr als 9000 Fans das Spiel auf Großleinwänden verfolgten. Die Plätze für das Public Viewing waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft, obwohl der Klub diesmal eine Gebühr von fünf Franken verlangte.

Zudem versammelten sich über 20.000 Fans rund um die Eishalle, um das Spiel ebenfalls auf Großbildschirmen zu verfolgen. Nach dem Spiel wurden einige pyrotechnische Gegenstände gezündet, ohne dass es zu Verletzungen oder Sachschäden kam. In Freiburg und Bulle bildeten sich spontane Autokorsos mit mehreren hundert Fahrzeugen, bei denen die Fans ihre Freude ohne Ausschreitungen zeigten. Die Freiburger Verkehrsbetriebe (TPF) unterstützten die Feierlichkeiten, indem sie die ganze Nacht über kostenlose Rückfahrbusse von der Eishalle in die verschiedenen Bezirkshauptorte des Kantons anboten.

Die Hochstimmung hält an, denn am Samstag ist ein weiterer Umzug zu Ehren der neuen Schweizer Meister geplant. Der Titelgewinn kommt nur knapp zwei Wochen vor Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft, die gemeinsam von Freiburg und Zürich ausgerichtet wird. Für die Stadt Freiburg, die besonders für Eishockey begeistert ist, war dieser Titel lange erwartet worden. Der 1937 gegründete Klub spielt seit 1980 in der höchsten Liga und hatte zuletzt in der Saison 1985/1986 den Titel geholt.

Der erfolgreichste Eishockey-Verein aus der Romandie ist La Chaux-de-Fonds mit sechs Titeln in Folge zwischen 1968 und 1973





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