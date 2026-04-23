Fribourg gewinnt in Davos und führt im Playoff-Final

Fribourg-Gottéron setzt sich im dritten Spiel des Playoff-Finals gegen den HC Davos in der zweiten Verlängerung durch und geht mit 2:1 in Führung. Julien Sprungers Siegtreffer sorgt für Jubel bei den Freiburger.

Fribourg-Gottéron hat im Playoff-Final gegen den HC Davos einen wichtigen Auswärtssieg errungen und führt nun die Serie mit 2:1 an. Das Spiel in Davos endete nach einer dramatischen zweiten Verlängerung mit 2:3 für Fribourg.

Julien Sprunger, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, erzielte den entscheidenden Treffer in der 89. Minute aus spitzem Winkel. Das Spiel war geprägt von schnellem Tempo und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der regulären Spielzeit gab es ein aufregendes Auf und Ab, mit schnellen Gegentoren und sehenswerten Aktionen.

Marcus Sörensen brachte Fribourg zunächst in Führung, doch Simon Knak glich umgehend aus. Filip Zadina erhöhte für Davos im Powerplay, bevor Lucas Wallmark für Fribourg ausglich. In der ersten Overtime hatten beide Teams hochkarätige Chancen, darunter Pfostenschüsse von Attilio Biasca und Christoph Bertschy. Die zweite Verlängerung wurde durch ein umstrittenes Stockfoul von Lucas Wallmark gegen Filip Zadina überschattet, das ungeahndet blieb.

Der Sieg für Fribourg ist umso bemerkenswerter, da das Auswärtsteam in dieser Finalserie bisher immer erfolgreich war. Nun haben die Freiburger die Chance, am Freitag zuhause mit einem Sieg die Serie auf 3:1 zu erhöhen und dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte einen großen Schritt näher zu kommen. Das Spiel wurde vor ausverkauften 6547 Zuschauern in der Davoser Arena ausgetragen.

Abseits des Spielfelds sorgte ein TV-Experte, der gleichzeitig Agent von über 160 Spielern ist, für Aufsehen, indem er lautstark Sperren forderte, was eine Debatte über mögliche Interessenkonflikte auslöste. Der HC Davos musste auf mehrere verletzte und überzählige Spieler verzichten, während Fribourg ebenfalls einige Ausfälle zu beklagen hatte. Trotz der personellen Engpässe lieferten beide Teams eine hochspannende und unterhaltsame Partie ab





bzBasel / 🏆 41. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey Playoff-Final HC Davos Fribourg-Gottéron Julien Sprunger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Krisenstimmung im Powerplay: Fribourg-Gottéron vor taktischer Wende in der FinalserieFribourg-Gottéron kämpft in der Finalserie gegen Davos mit einem desaströsen Powerplay. Trotz der schwachen Effizienz bleibt das Team von Trainer Roger Rönnberg im Titelrennen. Kann die Wende gelingen?

Read more »

Davos und Fribourg-Gottéron gehen mit offenem Ausgang in Spiel 3Nach einem Auswärtssieg für Davos ist die Playoff-Finalserie zwischen Davos und Fribourg-Gottéron wieder ausgeglichen. Davos hat gezeigt, dass es auf Rückschläge reagieren kann und will nun zuhause ungeschlagen bleiben, während Fribourg an seinem Überzahlspiel arbeiten muss.

Read more »

Casino Davos muss Busse von 970'000 Franken bezahlenDas Casino Davos muss eine Sanktion von 970'000 Franken bezahlen. Wegen zwei Software-Pannen konnten gesperrte Spieler auf der Online-Plattform ihr Glück versuchen oder erhielten Werbung. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde des Casinos abgewiesen.

Read more »

Spannendes Spiel zwischen Fribourg und Davos endet unentschiedenEin intensives Eishockeyspiel zwischen Fribourg und Davos mit viel Kampf und schnellen Angriffen. Davos glich nach nur 13 Sekunden auf Fribourgs Führungstreffer aus. Das Spiel blieb bis zum Schluss ausgeglichen.

Read more »

Dramatischer Sieg für Fribourg-Gottéron im dritten FinalspielJulien Sprunger schießt Fribourg-Gottéron mit einem Treffer in der 89. Minute zum 3:2-Sieg gegen den HC Davos und stellt die Serie auf 2:1. Ein umstrittenes Foul und starke Leistungen einzelner Spieler prägten das Spiel.

Read more »

Fribourg gewinnt Auswärtsspiel gegen Davos und führt im Playoff-FinalFribourg-Gottéron gewinnt das dritte Spiel des Playoff-Finals gegen den HC Davos in der zweiten Verlängerung durch ein Tor von Julien Sprunger und geht damit in Führung. Das Spiel war geprägt von Chancen auf beiden Seiten und einem umstrittenen Foulspiel.

Read more »