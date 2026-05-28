French Open: Sabalenka und Gauff weiter, Shelton und Sinner ausgeschieden

Bei den French Open erreichen Aryna Sabalenka und Coco Gauff problemlos die dritte Runde, während Ben Shelton und Jannik Sinner früh scheitern. Félix Auger-Aliassime bleibt der bestklassierte Spieler im oberen Tableau-Viertel. Naomi Osaka und Amanda Anisimova gewinnen souverän, und der Schweizer Jakub Paul feiert einen Doppelerfolg.

Aryna Sabalenka zeigte sich auch in ihrer zweiten Partie an den French Open nicht fehlerlos. Wie schon in der Startrunde gegen Jessica Bouzas Maneiro gab die Weltnummer 1 auch gegen die einheimische Elsa Jacquemot (WTA 67) einen frühen Breakvorsprung aus der Hand.

Gegen Ende des ersten Satzes konnte die Belarussin ihre Fehlerquote jedoch reduzieren und sich letztlich nach 1:35 Stunden auf dem Court Philippe-Chatrier mit 7:5, 6:2 durchsetzen. Ebenfalls souverän, aber nicht ganz ohne Fehler blieb Coco Gauff. Die Titelverteidigerin, die Sabalenka vor einem Jahr im Final in drei Sätzen niedergerungen hatte, musste sich gegen die ägyptische Qualifikantin Mayar Sherif (WTA 129) zwar vier Mal den Aufschlag abnehmen lassen.

Da die Weltnummer 4 jedoch in sieben ihrer acht Return-Games ein Break gelang, stand das 6:3, 6:2 zu keinem Zeitpunkt in Gefahr und stand nach 1:50 Stunden fest. Ausgeschieden ist hingegen Ben Shelton. Mit der Weltnummer 5 scheiterte am fünften Turniertag neben Jannik Sinner ein weiterer Top-Spieler. Der US-Amerikaner blieb beim 4:6, 5:7, 4:6 gegen Raphaël Collignon (BEL/ATP 62) absolut chancenlos und konnte sich in 2:01 Stunden keine einzige Breakmöglichkeit erspielen.

Damit bleiben die French Open das einzige Grand-Slam-Turnier, bei dem der Linkshänder noch nie im Viertelfinale stand. Als einziger Top-10-Spieler siegreich blieb am Mittwoch Félix Auger-Aliassime. Der an Position vier gesetzte Kanadier ist nach den Niederlagen von Sinner und Shelton der bestklassierte Spieler in der oberen Tableau-Hälfte. Die Weltnummer 6, die bereits in der Startrunde einen 1:4-Rückstand im fünften Satz hatte drehen müssen, bezwang den Argentinier Roman Andres Burruchaga (ATP 68) in 3:04 Stunden mit 4:6, 6:0, 7:5, 6:1.

Erfolgreicher Auftakt für Paul Mit Jakub Paul ist in sämtlichen Doppelbewerben in Roland Garros nur ein Schweizer vertreten. Der Bündner konnte in der ersten Runde des Männer-Doppels zusammen mit dem Briten Marcus Willis einen hart erkämpften 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:3)-Erfolg gegen die indisch-japanische Paarung Anirudh Chandrasekar/Takeru Yuzuki feiern. In der zweiten Runde treffen Paul/Willis auf das tschechische Duo um Einzelspieler Tomas Machac und Pauls häufigen Doppelpartner Matej Vocel.

Die vierfache Grand-Slam-Championne Naomi Osaka (WTA 16) wartet in Roland Garros noch auf einen Achtelfinal-Einzug, bekommt am Samstag gegen Iva Jovic (USA/WTA 17) allerdings eine vierte Chance darauf. Die ehemalige Weltnummer 1 aus Japan, die auf Sand noch nie gegen eine Top-10-Spielerin gewinnen konnte, setzte sich in ihrem Zweitrundenduell mit Donna Vekic (CRO/WTA 72) nach 1:50 Stunden mit 7:6 (7:1), 6:4 durch. Deutlich weniger lange benötigte die letztjährige Wimbledon- und US-Open-Finalistin Amanda Anisimova.

Die Weltnummer 6 profitierte gegen die Österreicherin Julia Grabher (WTA 121) schon nach 25 Minuten von der Aufgabe ihrer Gegnerin. Den Startsatz hatte die US-Amerikanerin mit 6:0 gewonnen und dabei lediglich sechs Punkte abgegeben





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

French Open Tennis Aryna Sabalenka Coco Gauff Ben Shelton Jannik Sinner Félix Auger-Aliassime Naomi Osaka Amanda Anisimova Jakub Paul Raphaël Collignon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

French Open: Siegemund kritisiert Osakas Modenschau auf dem TennisplatzNaomi Osaka macht aus ihrer Kleiderwahl fürs Einlaufen und Spiel eine grosse Show. Das interessiert viele – ihre deutsche Gegnerin Laura Siegemund findet es dagegen «wurscht». Aber eine Sache stört Laura Siegemund.

Read more »

Aufregung am French Open: Siegemund hat «ein Problem» mit Osakas ModenschauNaomi Osaka macht aus ihrer Kleiderwahl fürs Einlaufen und Spiel eine grosse Show. Das interessiert viele – ihre deutsche Gegnerin Laura Siegemund findet es dagegen «wurscht». Aber eine Sache stört Laura Siegemund.

Read more »

Viktorija Golubic erreicht erstmals dritte Runde bei French OpenDie Schweizer Tennisspielerin Viktorija Golubic zieht nach einem 6:2, 6:2-Sieg gegen Alycia Parks erstmals in die dritte Runde von Roland Garros ein. Nach einem starken Start profitierte sie von den vielen Fehlern ihrer Gegnerin.

Read more »

French Open: Sabalenka trägt 80'000-Franken-SchmuckDie French Open bieten nicht nur bestes Tennis, sondern auch neueste Mode. Aufseiten der Frauen sorgen gleich zwei grosse Namen für Aufsehen.

Read more »